Eurovision 2026: Σαρώνει το «Ferto» του Akyla - Ξεπέρασε τις 2.000.000 προβολές στο Youtube

Με βάση τα στοιχήματα αλλά και τη διαδικτυακή απήχηση, ο Akylas και το «Ferto» εμφανίζονται ως το απόλυτο φαβορί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Η πορεία του Akyla στο «Sing for Greece 2026» για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision συνεχίζει αδιάκοπα να κερδίζει έδαφος, με το «Ferto», να ξεπερνά πλέον τις 2.000.000 προβολές στο YouTube.

Ο αριθμός αυτός δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη διαδικτυακή απήχηση του κομματιού, αλλά και την καθιέρωση του Akyla ως ένα από τα βασικά φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον επερχόμενο διαγωνισμό.

Το «Ferto» έχει δημιουργήσει «κατακτήσει« τα social media, κυρίως το TikTok, όπου οι χρήστες ανεβάζουν συνεχώς νέα βίντεο, συμμετέχουν σε challenges και trends που σχετίζονται με το τραγούδι.

Την ίδια ώρα, η δυναμική του φαίνεται και στις στοιχηματικές αποδόσεις, καθώς η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση για πιθανή νίκη στη Eurovision 2026.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η διαδικτυακή επιτυχία θα μεταφραστεί και σε νίκη στο televoting του εθνικού τελικού. Η σκηνική παρουσία και η ζωντανή ερμηνεία του, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, με πολλούς να πιστεύουν ότι η ενέργεια και η εκφραστικότητά του θα κερδίσουν ακόμα περισσότερους τηλεθεατές.

Μέχρι τον τελικό, ο Akylas και το «Ferto» παραμένουν στο επίκεντρο της συζήτησης, με την Ελλάδα να εμφανίζεται ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες χώρες για τη Eurovision 2026.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com