Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

Η εκρηκτική πορεία του «Ferto» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών

Φωτ. Akylas στη Eurovision 2026 / Youtube
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και επίσημα, με τις επιλογές για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό, να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο.

Όσο η Eurovision 2026 πλησιάζει, ο εθνικός τελικός «Sing for Greece 2026» συγκεντρώνει από νωρίς έντονο ενδιαφέρον, εντός και εκτός διαδικτύου και σταδιακά μπαίνει στο προσκήνιο.

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές και στις στοιχηματικές αποδόσεις του, καθώς ο Akylas με το κομμάτι «Ferto», εμφανίζεται πλέον ως το απόλυτο φαβορί, ξεπερνώντας το όριο του 50% στις πιθανότητες νίκης.

Το τραγούδι από την πρώτη κιόλας στιγμή είχε ξεχωρίσει στα social media, με το κοινό να το αποθεώνει - ειδικά στο TikTok.

Συγκεκριμένα, εκρηκτική πορεία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών. 

Στη δεύτερη θέση, τον Akyla ακολουθεί ο Good Job Nicky με ποσοστό 21%, ενώ τρίτη έρχεται η Marseaux με 10%. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κινούνται αρκετά χαμηλότερα στις προβλέψεις.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι πιθανότητες νίκης των δύο βασικών φαβορί ήταν πιο κοντά, περίπου στο 40% για τον Akyla και στο 30% για τον Good Job Nicky, ωστόσο η μεταξύ τους διαφορά έχει πλέον αυξηθεί αισθητά.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com

0

