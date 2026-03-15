Ντουμπάι: Πτήση επαναπατρισμού για Έλληνες και τα κατοικίδιά τους προγραμματίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει για αύριο, Δευτέρα (16/3), ειδική πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το αεροσκάφος αναμένεται να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Αθήνας στις 07:00 το πρωί με προορισμό το Ντουμπάι και να επιστρέψει στην ελληνική πρωτεύουσα περίπου στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο εμιράτο.

Στην πτήση εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν περισσότερα από 45 κατοικίδια, μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.