Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για τον ελληνικό τελικό

Η σειρά εμφάνισης των φιναλίστ στους ημιτελικούς και η ώρα μετάδοσης

The LiFO team
The LiFO team
Η ελληνική αποστολή στη Eurovision 2026, θα είναι γνωστή σύντομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, μέσω της εκπομπής «EurovisionGR» θα παρουσιαστούν σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς.

«Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής που θα αντανακλά το ιδιαίτερο ύφος κάθε σύνθεσης καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΡΤ, εντός του οποίου παρατίθενται λεπτομέρειες για τον Α΄ και Β΄ ημιτελικό.

Μεταξύ άλλων, η ΕΡΤ ανακοινώνει ότι:

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό. Πολλές ακόμη εκπλήξεις, ξεχωριστοί καλεσμένοι και όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, δίνουν ραντεβού στην εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Eurovision 2026: Τα τραγούδια του Α’ ημιτελικού

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Eurovision 2026: Τα τραγούδια του Β’ ημιτελικού

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

