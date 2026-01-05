TV & MEDIA
Eurovision 2026: 5 τραγούδια του ελληνικού τελικού που ξεχώρισαν

Ποιοι από τους ευρύτερα γνωστούς στο ελληνικό κοινό καλλιτέχνες φαίνεται να κερδίζουν τις εντυπώσεις στα social media

Η Mikay διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026 / φωτ.: Instagram / Mikay 米凯
Οι 28 φιναλίστ του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν από την ΕΡΤ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Αμέσως μετά την παρουσίαση των υποψηφίων για την ελληνική συμμετοχή της φετινής Eurovision, ο λογαριασμός του Eurovisionfun στο Instagram δημοσίευσε αποσπάσματα από όλες τις συμμετοχές, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δίνοντας μια πρώτη, άτυπη εικόνα για το ποια τραγούδια κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram, έλαβαν τραγούδια από καλλιτέχνες ευρύτερα γνωστούς στο ελληνικό κοινό, όπως η Marseaux, η Evangelia και ο Good job Nicky.

Marseaux – «Χάνομαι»: 3.943 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Evangelia – «Parea»: 1.973 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»: 1.397 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Mikay – «Labyrinth»: 699 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Ακύλας – «Ferto»: 638 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Τα 28 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 είναι:

  1. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia
  2. «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας
  3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
  4. «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
  5. «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky
  6. «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay
  7. «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery
  8. «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian
  9. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
  10. «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack
  11. «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
  12. «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya
  13. «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss
  14. «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
  15. «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF
  16. «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ
  17. «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
  18. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
  19. «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister
  20. «Parea», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
  21. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
  22. «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
  23. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers
  24. «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos
  25. «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
  26. «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music
  27. «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe
  28. «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA
 
 

