Eurovision 2026: 5 τραγούδια του ελληνικού τελικού που ξεχώρισαν

Οι 28 φιναλίστ του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν από την ΕΡΤ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.
Αμέσως μετά την παρουσίαση των υποψηφίων για την ελληνική συμμετοχή της φετινής Eurovision, ο λογαριασμός του Eurovisionfun στο Instagram δημοσίευσε αποσπάσματα από όλες τις συμμετοχές, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δίνοντας μια πρώτη, άτυπη εικόνα για το ποια τραγούδια κερδίζουν τις εντυπώσεις.
Τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram, έλαβαν τραγούδια από καλλιτέχνες ευρύτερα γνωστούς στο ελληνικό κοινό, όπως η Marseaux, η Evangelia και ο Good job Nicky.
Marseaux – «Χάνομαι»: 3.943 likes (έως το απόγευμα της 5/1)
Evangelia – «Parea»: 1.973 likes (έως το απόγευμα της 5/1)
good job Nicky – «Dark Side of the Moon»: 1.397 likes (έως το απόγευμα της 5/1)
Mikay – «Labyrinth»: 699 likes (έως το απόγευμα της 5/1)
Ακύλας – «Ferto»: 638 likes (έως το απόγευμα της 5/1)
Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού
Τα 28 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 είναι:
- «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia, Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia
- «Bulletproof», KOZA MOSTRA, Μουσική, στίχοι: Ηλίας Κόζας
- «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα, Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
- «Ferto», Ακύλας, Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
- «Dark Side of the Moon», good job Nicky, Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky
- «Labyrinth», Mikay, Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay
- «The Songwriter», Revery, Μουσική, στίχοι: Revery
- «Άλμα», Rosanna Mailan, Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian
- «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ, Μουσική, στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
- «mad about it», D3lta, Μουσική, στίχοι: D3lta, Anthony Mack
- «The other side», Alexandra Sieti, Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
- «Slipping Away», Niya, Μουσική, στίχοι: Niya
- «Chaos», Dinamiss, Μουσική, στίχοι: Dinamiss
- «Back in the game», GARVIN, Μουσική, στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
- «Αστείο», ZAF, Μουσική, στίχοι: ZAF
- «Anatello», TIANORA, Μουσική, στίχοι: LMNZ
- «Aphrodite», Desi G, Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
- «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa, Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
- «Χάνομαι», Marseaux, Μουσική, στίχοι: Solmeister
- «Parea», Evangelia, Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos , Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
- «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος, Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
- «Europa», STEFI, Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
- «SABOTAGE!», leroybroughtflowers, Μουσική, στίχοι: leroybroughtflowers
- «YOU & I», STYLIANOS, Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos
- «You Are The Fire», Stella Kay, Μουσική, στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
- «AGAPI», RIKKI, Μουσική, στίχοι: Erection Music
- «Drop It», THE Astrolabe, Μουσική, στίχοι: THE Astrolabe
- «Set Everything On Fire», BASILICA, Μουσική, στίχοι: BASILICA