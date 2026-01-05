Eurovision 2026: 5 τραγούδια του ελληνικού τελικού που ξεχώρισαν

Οι 28 φιναλίστ του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν από την ΕΡΤ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Αμέσως μετά την παρουσίαση των υποψηφίων για την ελληνική συμμετοχή της φετινής Eurovision, ο λογαριασμός του Eurovisionfun στο Instagram δημοσίευσε αποσπάσματα από όλες τις συμμετοχές, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δίνοντας μια πρώτη, άτυπη εικόνα για το ποια τραγούδια κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram, έλαβαν τραγούδια από καλλιτέχνες ευρύτερα γνωστούς στο ελληνικό κοινό, όπως η Marseaux, η Evangelia και ο Good job Nicky.

Marseaux – «Χάνομαι»: 3.943 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Evangelia – «Parea»: 1.973 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»: 1.397 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Mikay – «Labyrinth»: 699 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Ακύλας – «Ferto»: 638 likes (έως το απόγευμα της 5/1)

Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Τα 28 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 είναι: