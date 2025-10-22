Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εκπροσώπηση της Κύπρου

Κατά 99% η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026.

Τα τελευταία χρόνια η δημοφιλής τραγουδίστρια Ζόζεφιν, έχει εκφράσει ανοιχτά ουκ ολίγες φορές την επιθυμία της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision, είτε εκπροσωπώντας την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Μάλιστα το 2014, ήταν είχε θέσει υποψηφιότητα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Dancing Night».

Ερχόμενοι στο σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν φέρεται να είναι η επιλογή του ΡΙΚ για την Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό» η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι ένα βήμα πριν ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, η Ζόζεφιν είχε εξομολογηθεί πως «πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα».