Μαρουσάκης για Χριστούγεννα: Σήμερα η κορύφωση της κακοκαιρίας - Βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά

Κορυφώνεται σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στις τελευταίες από τις προγνώσεις του για τον καιρό των Χριστουγέννων στα social media, έκανε λόγο για δύο κύματα κακοκαιρίας αυτές τις ημέρες, αλλά και για βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικότερα, σήμερα, όπως έχει εξηγήσει ο γνωστός μετεωρολόγος, η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Ωστόσο σταδιακά, ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου και οδεύοντας προς το πρωί της Παρασκευής, οι καιρικές συνθήκες θα ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον».

Τέλος, στις πρώτες εκτιμήσεις του για το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «βλέπει» βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις.

«Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα», καταλήγει.