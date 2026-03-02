Μέχρι πού φτάνουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν; Η Ελλάδα μέσα στην εμβέλειά τους

Την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν παρουσιάζει σε ανάρτησή της, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

Δημοσιεύοντας έναν χάρτη, φαίνεται πως και η Ελλάδα είναι μέσα στην εμβέλειά τους. Μάλιστα, όπως δείχνει, η εμβέλειά τους φτάνει μέχρι τις χώρες της Βαλτικής.

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

«Ανάγκη αποκλιμάκωσης» στη Μέση Ανατολή

Την ανάγκη αποκλιμάκωσης, το ταχύτερο δυνατό, της κρίσης στην Μέση Ανατολή, αλλά και την ετοιμότητα της Γαλλίας να συμμετάσχει στην άμυνα των χωρών του Κόλπου, υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαίες οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο Ιράν σε συνδυασμό με τον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε πως το καθεστώς του Ιράν υπήρξε κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα και τον λαό του, επισημαίνοντας πως η επίλυση του προβλήματος θα έπρεπε να εξευρεθεί μέσω των διεθνών οργανισμών η λύση.

Η αντεπίθεση του Ιράν είναι επικίνδυνη, είπε επίσης ο Γάλλος υπουργός χαρακτηρίζοντας λάθος της Χεζμπολάχ τη συμμετοχή της στην κρίση και τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί ο Λίβανος.

Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι 400.000 Γάλλοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και ότι η Γαλλία θα αναλάβει δράση για επαναπατρισμούς, όταν αυτοί θα είναι εφικτοί. Σημείωσε τέλος ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ των Γάλλων.

Στο μεταξύ, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι συνολικά 555 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλο το Ιράν από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων πριν από δύο ημέρες, σε νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μετά τα πλήγματα «που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, 131 πόλεις επλήγησαν και, δυστυχώς, 555 συμπατριώτες μας σκοτώθηκαν», αναφέρει η ιρανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

To AFP δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό αυτόν.

Στο μεταξύ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην επαρχία Φαρς, στο νότιο Ιράν, από την έναρξη των ισραηλινών και αμερικανικών πληγμάτων το Σάββατο.

Ο απολογισμός αυτός «μπορεί να αυξηθεί» λόγω «της συνέχισης των αεροπορικών επιθέσεων του εχθρού», σύμφωνα με το Tasnim.