Eurovision 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη σε ερώτηση για το Ισραήλ

Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά ήταν οι παρουσιαστές των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού για τη Eurovision 2026.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής του «Sing for Greece 2026» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 14 υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%).

Eurovision 2026: Η ερώτηση για το Ισραήλ στον Γιώργο Καπουτζίδη και η απάντησή του

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής, μέσα σε όλα, ρωτήθηκε για τη διαδήλωση που έγινε έξω από τον χώρο κατά του Ισραήλ.

«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και πρόσθεσε μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε: «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, του τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ».

Eurovision 2026: Η βαθμολογία των τραγουδιών

Ακολουθεί η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί

«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί

«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί

«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί

«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί

«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί

«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί

«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί

«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί

«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί

«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί

«Europa», STEFI – 1 βαθμός

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί