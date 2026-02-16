Eurovision 2026: Η ανάρτηση του Good Job Nicky μετά τον ελληνικό τελικό - «Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για αυτό το ταξίδι»

Ο Good Job Nicky έστειλε μήνυμα σε όσους στήριξαν τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό «Sing for Greece» για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision αναδείχθηκε ο Akylas με το «Ferto». Ωστόσο, το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky απέσπασε επίσης υψηλή βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας πως ήταν ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού.

Μέσω Instagram, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά φωτογραφιών από τις πρόβες, το σόου του στη σκηνή αλλά και από backstage στιγμές. Μεταξύ άλλων, στα στιγμιότυπα εμφανίζονται η οικογένεια και οι φίλοι του, που βρέθηκαν στο πλευρό του τη βραδιά του τελικού.

«Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι, αλλά αυτές οι δύο λέξεις το συνοψίζουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ», ανέφερε σε story που ανάρτησε, το οποίο περιλάμβανε τη σχετική δημοσίευση.