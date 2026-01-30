Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

Το τελευταίο διάστημα, η Eurovision 2026 έχει γίνει πεδίο έντονων πολιτικών και καλλιτεχνικών αντιπαραθέσεων, με αρκετές χώρες να έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, με καλλιτέχνες, οργανισμούς και τηλεοπτικούς φορείς να καλούνται να πάρουν θέση και να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν κανονικά, θα αποσυρθούν ή θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία του εθνικού τελικού και την ανάδειξη του κομματιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό, η ελληνική οργάνωση του διεθνούς κινήματος BDS, απηύθυνε έκκληση προς τους συμμετέχοντες του Sing for Greece, μέσω επιστολής.

Με σύνθημα «Κάντο όπως η Πορτογαλία», στην επιστολή της καλεί τους διαγωνιζόμενους είτε να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό, είτε, σε περίπτωση διάκρισης, να μην εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Στην επιστολή που απευθύνεται στους 28 συμμετέχοντες του εθνικού τελικού, το BDS Greece ζητά από τους καλλιτέχνες να ακολουθήσουν το παράδειγμα καλλιτεχνών από την Πορτογαλία και άλλες χώρες, όπου 13 από τους 16 συμμετέχοντες στο Festival da Canção έχουν υπογράψει κοινή δήλωση με την οποία αναφέρουν ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 σε περίπτωση νίκης τους.

Η επιστολή περιλαμβάνει επίσης σκληρές αναφορές για τη στάση της ΕΡΤ, κατηγορώντας την ότι «εφαρμόζει πολιτική ξεπλύματος της γενοκτονίας» και προτρέποντας τους συμμετέχοντες να μην ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η Ευρώπη λατρεύει τον Akyla και το «Ferto»

Eurovision 2026: Η επιστολή στους συμμετέχοντες του εθνικού τελικού

Αγαπητή/ε συμμετέχουσα/ων στο διαγωνισμό EUROVISION 2026,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων – EBU εξακολουθεί να επιτρέπει στο Ισραήλ να συμμετέχει στο διαγωνισμό EUROVISION 2026 παρότι αυτό συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στην Παλαιστίνη. Η ΕΡΤ συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή του Ισραήλ είναι σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από τον ΟΗΕ και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με βάση τις οποίες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρέπει να συλληφθεί ως εγκληματίας πολέμου.

Η Eurovision, δεν είναι ένας θεσμός “υπεράνω πολιτικής”. Απόδειξη το γεγονός ότι η EBU έχει απαγορεύσει τη συμμετοχή της Λευκορωσίας από το 2021 και της Ρωσίας από το 2022 για πολιτικούς λόγους. Όσο το Ισραήλ συμμετέχει στη EUROVISION, αυτή δεν προάγει ως θεσμός την ειρήνη και την ενότητα των λαών, αλλά συμβάλλει σ’ ένα συνειδητό ξέπλυμα της συνεχιζόμενης γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης και του καθεστώτος απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία αποσύρθηκαν οριστικά.

Ο νικητής του διαγωνισμού του 2024 Nemo επέστρεψε το βραβείο.

Στην Ελλάδα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (ΠΜΣ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.) κάλεσαν την ΕΡΤ να πιέσει για τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Εκατοντάδες καλλιτέχνες και προσωπικότητες του πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Η Διεθνής Πρωτοβουλία Queer Coalition for Palestine, που συνδέεται με ΛΟΑΤΚΙ+/κουήρ οργανώσεις από όλο το κόσμο, καλεί να μην επιτρέψουμε το “ροζ ξέπλυμα” (pinkwashing). Καλλιτέχνες που σκόπευαν να διαγωνιστούν αποχωρούν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, όπως οι Ylvis – Νορβηγία.

Η Ιταλίδα τραγουδίστρια Levante, διαγωνιζόμενη στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν να εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision, ακόμη κι αν κερδίσει.

Στην Πορτογαλία 13 από τις/τους 16 συμμετέχουσες/οντες έχουν υπογράψει κοινή δήλωση, αναφέροντας ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 αν κερδίσουν το Festival da Canção, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό!

Εισιτήρια Eurovision

Σε καλούμε να δώσεις το δικό σου μήνυμα ανθρωπιάς, ειρήνης, αλληλεγγύης και είτε να αποχωρήσεις από το διαγωνισμό, είτε, εάν διαγωνιστείς και κερδίσεις, να μην εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στη Εurovision 2026. Η ΕΡΤ εφαρμόζει πολιτική ξεπλύματος της γενοκτονίας. Οι καλλιτέχν(ιδ)ες ας μην την ακολουθήσουν.

Η μουσική ενώνει τους λαούς και προάγει την ειρήνη — δεν ξεπλένει γενοκτονίες και εγκλήματα πολέμου.

Με εκτίμηση

BDS Greece

March to Gaza Greece

Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη

Παλαιστινιακή Παροικία

Συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών για την αποβολή του Ισραήλ από τη Eurovision μέχρι να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο».

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com