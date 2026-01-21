Eurovision 2026: Το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει η εκπρόσωπος της Κύπρου

Η Antigoni Buxton, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της σε ένα από τα τραγούδια του ελληνικού τελικού.

Μέσω ανάρτησής της στα social media, η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026, με ένα απόσπασμα από τη συμμετοχή του Good Job Nicky, ο οποίος διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας, στον διαγωνισμό.

Η τραγουδίστρια έδειξε τον ενθουσιασμό της με το τραγούδι και την ερμηνεία του καλλιτέχνη.

Eurovision 2026 - Ελλάδα: Πέντε τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει

Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσίασαν τα τραγούδια τους και πέντε από αυτά, έχουν ξεχωρίσει.

Οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν προβάδισμα σε πέντε από τους 28 συνολικά καλλιτέχνες που θα λάβουν συμμετοχή στους δύο ημιτελικούς με στόχο τον τελικό και την τελική επιλογή του κομματιού.

Στην πρώτη θέση των bookmakers βρίσκεται ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto». Ακολουθεί ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Έπεται η Marseaux με το «Hanomai» στη τρίτη θέση και στην επόμενη, η Evangelia με το «Parea», η οποία διεκδικεί ξανά τη νίκη της στο εθνικό τελικό, μετά την περσινή της εμφάνιση. Τέλος, φαβορί θεωρείται και ο Zaf με το τραγούδι «Asteio».

Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο έχει το κοινό και οι κριτικές επιτροπές.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.