Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Εθνικό Τελικό

Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε ο Β' Ημιτελικός του Sing for Greece, για τη Eurovision 2026.

Οι υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό και διεκδικώντας με πάθος μια θέση στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 την Κυριακή.

Παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα, με άλλους να ποντάρουν στη φωνή και την ερμηνεία τους και άλλους στα εντυπωσιακά visuals και τις δυνατές χορογραφίες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Οι επτά υποψήφιοι που πήραν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Ο Good Job Nicky, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής μουσικής και R&B στοιχείων, πήρε πρώτος την πρόκριση για τον εθνικό τελικό της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς πως ήταν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Μία από τις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η παρουσία των Koza Mostra, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον 58ο διαγωνισμό τραγουδιού με το «Alcohol is free», και μετά την εμφάνισή τους, απέτιναν φόρο τιμής στον Αγάθωνα που έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 65 ετών. Μάλιστα, πήραν και την πρόκριση για τον εθνικό τελικό της Κυριακής.

Ο ZAF ήταν ο τελευταίος που πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της Κυριακής.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Εθνικό Τελικό

Μετά το διαγωνιστικό μέρος του Β’ Ημιτελικού, έγινε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Εθνικό Τελικό. Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων θα είναι: