Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η εμφάνιση του ZAF στη σκηνή τραγουδώντας το «ASTEIO»

Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε απόψε ο ZAF, στον Β' Ημιτελικό της ΕΡΤ, για τη Eurovision 2026.
Ο ZAF, μ' ένα αμιγώς λευκό σύνολο, ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία το κομμάτι του «ASTEIO», διεκδικώντας μία θέση στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.
Ο νεαρός καλλιτέχνης έδωσε έμφαση στην ερμηνεία και τη φωνή του, με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχήματα και στις ψηφοφορίες των fans, ο ZAF δεν είναι το πρώτο φαβορί, αλλά έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον Εθνικό Τελικό.
Eurovision 2026: Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις του Β' ημιτελικού
Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.
Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε είναι:
- «AGAPI», RIKKI
- «Back in the game», GARVIN
- «Labyrinth», Mikay
- «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
- «Mad About it», D3lta
- «ASTEIO», ZAF
- «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
- «You Are The Fire», Stella Kay
- «Anatello», TIANORA
- «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
- «Set Everything On Fire», BASILICA
- «Dark Side of the Moon», good job Nicky
- «Bulletproof», KOZA MOSTRA
- «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον Εθνικό Τελικό
Από τους διαγωνιζόμενους του Α΄ Ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:
- «Άλμα», Rossana Mailan
- «Europa», STEFI
- «Paréa», Evangelia
- «Χάνομαι», Marseaux
- «Ferto», Akylas
- «The Other Side», Alexandra Sieti
- «YOU & I», STYLIANOS
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή. Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:
1. «YOU & I», STYLIANOS
5. «Χάνομαι», Marseaux
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
12. «Ferto», Akylas
14. «The Other Side», Alexandra Sieti