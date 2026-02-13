Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Ο Good Job Nicky «απογειώθηκε» στο Dark side of the moon

Ο Good Job Nicky πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση απόψε, στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της ΕΡΤ, για τη Eurovision 2026.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Dark side of the moon» και αποθεώθηκε από το κοινό, διεκδικώντας και επίσημα το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ την Κυριακή, για τη Eurovision 2026.

Το τραγούδι συνδυάζει δυναμικούς ηλεκτρονικούς ήχους με μια ελαφρώς ρετρό ατμόσφαιρα. Οι στίχοι μιλούν για έντονα συναισθήματα και πάθος, με μια πιο σκοτεινή και ταυτόχρονα δυνατή ερωτική διάθεση να κυριαρχεί στο ύφος του κομματιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι στοιχηματικές τον βλέπουν ως έναν από τους διεκδικητές, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Σε αρκετές αποδόσεις εμφανίζεται στην πρώτη ή δεύτερη θέση ανάμεσα στα φαβορί του εθνικού τελικού, με πιθανότητες νίκης αρκετά υψηλές σε σύγκριση με τις άλλες συμμετοχές.

Παρά το ότι σε κάποιες λίστες προηγείται ο Akylas με το Ferto, ο Good Job Nicky παραμένει πολύ κοντά του και θεωρείται δυνατός υποψήφιος για τελική νίκη.

🇬🇷 12) "Dark Side of the Moon" - Good Job Nicky



Veee beklenen an! Şarkıda Weeknd esintileri, modern prodüksiyon ve YouTube'da tam 1 milyon izlenme! 🌕 Kelimenin tam anlamıyla "Good Job Nicky". 👏



Pekiii canlı performansını nasıl buldunuz?#SingForGreece #EurovisionGR pic.twitter.com/iHrgExRsqo — FOCUS Eurovision (@focusturkey) February 13, 2026

Eurovision 2026: Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις του Β' ημιτελικού

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

Από τους διαγωνιζόμενους του Α΄ Ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:

«Άλμα», Rossana Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή. Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti