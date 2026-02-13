TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Ο Good Job Nicky «απογειώθηκε» στο Dark side of the moon

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό και αποθεώθηκε για την ερμηνεία του

The LiFO team
The LiFO team
GOOD JOB NICKY EUROVISION 2026 Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Facebook Twitter
Ο Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό
0

Ο Good Job Nicky πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση απόψε, στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της ΕΡΤ, για τη Eurovision 2026.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Dark side of the moon» και αποθεώθηκε από το κοινό, διεκδικώντας και επίσημα το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ την Κυριακή, για τη Eurovision 2026.

Το τραγούδι συνδυάζει δυναμικούς ηλεκτρονικούς ήχους με μια ελαφρώς ρετρό ατμόσφαιρα. Οι στίχοι μιλούν για έντονα συναισθήματα και πάθος, με μια πιο σκοτεινή και ταυτόχρονα δυνατή ερωτική διάθεση να κυριαρχεί στο ύφος του κομματιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι στοιχηματικές τον βλέπουν ως έναν από τους διεκδικητές, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Σε αρκετές αποδόσεις εμφανίζεται στην πρώτη ή δεύτερη θέση ανάμεσα στα φαβορί του εθνικού τελικού, με πιθανότητες νίκης αρκετά υψηλές σε σύγκριση με τις άλλες συμμετοχές.

Παρά το ότι σε κάποιες λίστες προηγείται ο Akylas με το Ferto, ο Good Job Nicky παραμένει πολύ κοντά του και θεωρείται δυνατός υποψήφιος για τελική νίκη.

Eurovision 2026: Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις του Β' ημιτελικού

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε είναι:

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta
  6. «ASTEIO», ZAF
  7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire», Stella Kay
  9. «Anatello», TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire», BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
 

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

Από τους διαγωνιζόμενους του Α΄ Ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:

  • «Άλμα», Rossana Mailan
  • «Europa», STEFI
  • «Paréa», Evangelia
  • «Χάνομαι», Marseaux
  • «Ferto», Akylas
  •  «The Other Side», Alexandra Sieti
  • «YOU & I», STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή. Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS
5. «Χάνομαι», Marseaux
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
12. «Ferto», Akylas
14. «The Other Side», Alexandra Sieti

 
TV & Media

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: «Πραγματικά ευχαριστώ» - Τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό

TV & Media / Eurovision 2026: «Πραγματικά ευχαριστώ» - Τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό

Όλα όσα είδαμε από κοντά τo βράδυ της Τετάρτης στον Α' Ημιτελικό - Οι επτά φιναλίστ που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο και προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
 
 