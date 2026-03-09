Πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η πρώτη εμφάνιση σε σημαντική βασιλική εκδήλωση μετά τη σύλληψη του Άντριου

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδειξαν την υποστήριξή τους στον βασιλιά Κάρολο στην μεγαλύτερη δημόσια συγκέντρωση μελών της βασιλικής οικογένειας από τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Στις 9 Μαρτίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκαν στην ετήσια τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, τον τόπο όπου ο γάμος του ζευγαριού τελέστηκε τον Απρίλιο του 2011.

Ποιοι παρευρεύθηκαν μαζί με την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Συμμετείχαν στην τελετή μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, την πριγκίπισσα Άννα και τον σύζυγό της, τον αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λόρενς, καθώς και τον δούκα και τη δούκισσα του Γκλόστερ.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό συμμετείχε επίσης στην τελετή.

Υπό άλλες συνθήκες, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα μπορούσε να είχε παρευρεθεί. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, δεν παρευρέθηκε σε πολλές επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, συνέχισε να συμμετέχει στις οικογενειακές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, όπως κηδείες και εκδρομές της εκκλησίας κατά τις διακοπές.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους του Άντριου. Επιπλέον, ο Άντριου θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη μίσθωση του Royal Lodge, της κατοικίας όπου ζούσε για πολλά χρόνια.

Στη συνέχεια ήρθε η είδηση της σύλληψης του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, στην προσωρινή κατοικία του στο Wood Farm, στο κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham του Norfolk, λόγω κατηγοριών για παράνομη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος. Ο ίδιος αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από People

