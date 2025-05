Eurovision 2025: Άψογη η Klavdia - Κατέπληξε το κοινό

Άψογη εμφανίστηκε και στον τελικό της Eurovision 2025 η Klavdia.

Η κρυστάλλινη φωνή της ήταν εκπληκτική και μάγεψε το κοινό τόσο στο στάδιο όσο και μέσω των τηλεοπτικών δεκτών. Το συναίσθημα ξεχείλισε στην ερμηνεία της για άλλη μία φορά, ενώ πολύ καλά πήγαν και όλα τα οπτικά εφέ επί σκηνής.

WHAT A MASTERPIECE. SO PROUD OF YOU 🇬🇷#Eurovision #EurovisionGR #Eurovision2025 pic.twitter.com/NY0dgON8u8