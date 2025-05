Eurovision 2025: Με σημαίες της Παλαιστίνης στο κοινό το τραγούδι του Ισραήλ

Με σημαίες της Παλαιστίνης στο κοινό εμφανίστηκε στη Eurovision 2025 το τραγούδι του Ισραήλ, ενώ ακούστηκαν και αποδοκιμασίες από το κοινό.

Όπως και στη βραδιά του ημιτελικού, η Ισραηλινή Yuval Raphael τραγούδησε το «New Day Will Rise», ενώ στο κοινό κυμάτιζαν σημαίες της Παλαιστίνης. Παράλληλα, ακούγονταν αποδοκιμασίες - αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης εμφάνισης, ο ήχος από το στάδιο έφτανε επεξεργασμένος στους δέκτες των τηλεθεατών - μια πρακτική που εφάρμοσε η EBU και στον ημιτελικό.

Η 24χρονη Yuval Raphael -επιζήσασα της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova- τραγούσησε το «New Day Will Rise», ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στη Γάζα - το τελευταίο 24ωρο μάλιστα, προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς, την ώρα που ο αποκλεισμένος πληθυσμός των Παλαιστινίων λιμοκτονεί.

They're showing Eurovision at our Student Union and they've muted Israel and put Take That on instead 😭 #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/0abAm16OCR