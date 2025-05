Eurovision 2025: Η Αυστρία επιβεβαίωσε πως είναι μεγάλο φαβορί

Ο 24χρονος JJ από την Αυστρία επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2025.

O JJ τραγούδησε το «Wasted Love» και το χάρτινο καραβάκι του συγκίνησε το κοινό.

Για τις στοιχηματικές εταιρείες, ο JJ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει μετά τους KAJ, που με το Bara Bada Bastu που εκπροσωπούν τη Σουηδία.

every now and then a #eurovision song comes along that feels timeless. like it’ll still mean something in 10 years. austria’s entry is that one for me #eurovision2025 pic.twitter.com/L0VVceRqTd

🇦🇹 Austria is just ART in its finest form. The creative and artistic vision of this performance is mindblowing. There‘s so much detail in every second & frame of it. Absolutely AMAZING 😍



AUSTRIA, THIS IS WINNER‘S MATERIAL RIGHT THERE!! #Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/SmmFHX3GBu