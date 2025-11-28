TV & MEDIA
Έλλη Κοκκίνου: «Έπαθα αναιμία από την αφαγία» - Η αποκάλυψη για την αυτοάνοση διαταραχή της

«Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω. Έχω ακούσει: “Πώς έχεις γίνεις έτσι”» εξομολογήθηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια

Φωτ. αρχείου Έλλη Κοκκίνου / NDP
Η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη στο vidcast του Παναγιώτη Σίμου.

Παρότι η δημοφιλής τραγουδίστρια σπάνια παραχωρεί συνεντεύξεις, στο vidcast η Έλλη Κοκκίνου ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική, καθώς μίλησε ανοιχτά και για την αυτοάνοση διαταραχή της.

«Έχω άτυπη Κοιλιοκάκη. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη, αλλά δε θέλω να αφήνομαι κιόλας», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια μίλησε και για τα κιλά που απέκτησε, αλλά για τα σχόλια που άκουσε σχετικά με το βάρος της. 

«Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω. Έχω ακούσει: “Πώς έχεις γίνεις έτσι” από θυρεοειδή τα απέκτησα και κουβάλησα όλα αυτά τα κιλά σε ένα χρόνο. Είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο, σε αναιμία από την αφαγία. Ήμουν με 4 νεκταρίνια την ημέρα και εγώ πάχυνα και πήγαινα στον γιατρό και είχα χλομιάσει», κατέληξε.

