TV & MEDIA
TV & Media

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Προσπάθησα να κάνω και άλλο παιδί και με εξωσωματική, μου στοιχίζει»

«Μου στοιχίζει που ο Δημήτρης δεν έχει άλλα δύο αδέλφια» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός μιλώντας για τον γιο της

The LiFO team
The LiFO team
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Προσπάθησα να κάνω και άλλο παιδί και με εξωσωματική, μου στοιχίζει» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ευδοκία Ρουμελιώτη / Glomex
0

Ευδοκία Ρουμελιώτη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες», μιλώντας εκτενώς για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη αναφέρθηκε στον γιο της Δημήτρη, εκφράζοντας την επιθυμία του να είναι ευτυχισμένος και τον φόβο της για την εφηβεία του, ώστε να μην νιώσει ότι δεν μπορεί να της μιλήσει για όλα.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο ερχομός του γιου της την έχει αλλάξει σημαντικά, αυξάνοντας το άγχος της, ενώ αναφέρθηκε και στην απογοήτευσή της, περιγράφοντας τις προσπάθειες που έκανε μετά τη γέννησή του γιου της για δεύτερο παιδί, ακόμα και με εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει ο Δημήτρης, το μόνο που με ενδιαφέρει μεγαλώνοντας, είναι να ‘ναι ευτυχισμένος. Οπότε νομίζω ότι αν ερωτευτεί και μου φέρει μια κοπέλα που νιώθω ότι θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα τον προσέχει και αυτός θα ‘ναι καλά μ’ αυτό, νομίζω ότι επειδή το απωθημένο μου είναι να ‘χω μια κόρη, νομίζω ότι θα γίνει κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη. 

«Στην εφηβεία φοβάμαι το κλείσιμο της πόρτας. Και αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ στην εφηβεία είναι μήπως νιώσει ο Δημήτρης ότι δεν μπορεί να μας τα πει όλα. Αυτό δηλαδή που παλεύω είναι να νιώθει ότι μπορεί να μας τα πει όλα. Ξέρεις τι προσπαθώ εγώ να κάνω, και νομίζω ότι κάπως με τον Δημήτρη το ‘χω βρει αυτό. Όταν έρθει να μου πει κάτι, το οποίο θα το θεωρήσω βλακεία, ναι μεν θα του το πω, μπορεί να έρθουμε σε σύγκρουσα, αλλά μετά το βράδυ θα πάω να το συζητήσω μαζί του», συμπλήρωσε.

«Με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε άλλα πράγματα προς το καλύτερο, σε άλλα πράγματα προς το χειρότερο. Ας πούμε, έχω πάρα πολύ άγχος ως άνθρωπος έτσι κι αλλιώς, ο Δημήτρης μου το διπλασίασε αυτό το άγχος. Γιατί ένιωθα άγχος για τον εαυτό μου, τώρα νιώθω άγχος και για ένα άλλο πλάσμα. Μου στοιχίζει που ο Δημήτρης δεν έχει άλλα δύο αδέλφια. Αν μπορούσα...προσπάθησα μετά τον Δημήτρη να κάνω κι άλλο παιδί, δεν ήρθε. Και προσπαθήσαμε και με εξωσωματική και χαίρομαι που το λέω αυτό, γιατί δεν θέλω να υπάρχει κανένα ταμπού», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
NETFLIX PARAMOUNT WARNER BROS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

TV & Media / Ο Τραμπ αγόρασε χρέος της Netflix εν μέσω της «μάχης» της Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros

Νέα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέκτησε ομόλογα της Netflix την περίοδο που η Paramount προσπαθούσε να αποσπάσει τη Warner Bros. Discovery από τον «κολοσσό» του streaming
THE LIFO TEAM
 
 