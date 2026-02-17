Δώρα Χρυσικού: «Ο ογκολόγος μου είπε κάτι που δεν θα το καταλάβει ένας υγιής άνθρωπος, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα»

Η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε τι άλλαξε στη ζωή της, όταν ήλθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της, τους ανθρώπους γύρω της και τις προτεραιότητές της, ενώ αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ευχάριστα νέα από τον ογκολόγο της.

«Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου. Όχι μόνο επειδή συνειδητοποιείς τη θνητότητα. Φτάνεις πολύ κοντά στον θάνατο και αναγκάζεσαι να επαναπροσδιορίσεις πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως όσα έχουν να κάνουν με σένα. Άφησα ανθρώπους, γιατί είναι μια τόσο περίεργη διαδικασία. Yπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που δεν μπορούσαν να το αντέξουν, μάλλον από υπερβολικό φόβο», ανέφερε.

Η Δώρα Χρυσικού υπογράμμισε τη στήριξη που έλαβε από τη μητέρα της σε αυτή την περιπέτεια, λέγοντας: «Η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ και επί της ουσίας με έσωσε και μου στάθηκε. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά όταν μια μάνα κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, ο δυναμισμός πάει περίπατο. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό για τη ζωή ενός γονιού… Η μαμά μου επέδειξε αδιανόητη ψυχραιμία και πολλή δύναμη. Και η σχέση μας μετά από αυτό γλύκανε, βάθυνε και έχει πάει σε ένα επίπεδο μεγάλης αγάπης και μεγάλης ευγνωμοσύνης από την πλευρά μου».

Τέλος, αναφέρθηκε στην τελευταία επίσκεψη που έκανε στον ογκολόγο της: «Επειδή κλείνω πενταετία, προχθές έκανα τις εξετάσεις μου και με πήρε ο ογκολόγος μου και μου ανακοίνωσε αυτό το καταπληκτικό πράγμα που δεν το καταλαβαίνει ένας υγιής άνθρωπος. Μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου”. Αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα» ανέφερε.