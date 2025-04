Το «Conclave» εκτοξεύεται μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου: Άλμα 283% στις πλατφόρμες streaming

Στον απόηχο του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου, η τηλεθέαση του βραβευμένου με Όσκαρ θρίλερ «Conclave» αυξήθηκε κατά 283% χθες σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Καθώς η ταινία παρακολουθεί τον Ρέιφ Φάινς που προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του Βατικανού για την ανάδειξη νέου πάπα, δεν αποτελεί έκπληξη το τεράστιο άλμα με ένα πολύ πραγματικό κονκλάβιο που θα ξεκινήσει τις ημέρες μετά την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου αυτό το Σάββατο, 26 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης από την εταιρεία αναλύσεων Luminate, τα λεπτά ροής για το «Conclave» αυξήθηκαν από 1,8 εκατομμύρια την Κυριακή (20/4) σε 6,9 εκατομμύρια τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα που απεβίωσε ο πάπας Φραγκίσκος. Και αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αυξάνονται, σύμφωνα με το Wired, καθώς η ταινία ήταν διαθέσιμη μόνο για ενοικίαση ή αγορά σε ψηφιακή μορφή.

Νωρίτερα σήμερα, η ταινία άνοιξε για streaming στους συνδρομητές του Amazon Prime. Αλλού, το «The Two Popes» του Netflix -που περιγράφει τη σχέση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ'- σημείωσε παρόμοιο άλμα, σημειώνοντας αύξηση 417% τη Δευτέρα (21/4). Τα νούμερα streaming για την εν λόγω ταινία αυξήθηκαν από 290.000 σε 1,5 εκατομμύριο από την Κυριακή έως τη Δευτέρα (21/4).

Ο πάπας Φραγκίσκος στη μεγάλη οθόνη: Από cameo ρόλος σε ντοκιμαντέρ διεθνούς εμβέλειας

Ο πάπας Φραγκίσκος υπήρξε ο πρώτος πάπας στην ιστορία που εμφανίστηκε σε ταινία μεγάλου μήκους, κάνοντας cameo εμφάνιση στην ανεξάρτητη παραγωγή «Beyond the Sun» το 2016, όπου υποδύθηκε τον εαυτό του. Η συμμετοχή του θεωρείται ιστορική, καθώς κανένας προηγούμενος πάπας δεν είχε λάβει μέρος με αυτόν τον τρόπο σε κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Εκτός από αυτή τη μοναδική εμφάνιση, ο πάπας Φραγκίσκος υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο και θέμα πολλών ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, όπως το «Pope Francis: A Man of His Word» του Βιμ Βέντερς (2018), το «Francesco» (2020) και το «In Viaggio: The Travels of Pope Francis» (2022), όμως σε αυτά δεν υποδύεται κάποιο ρόλο αλλά παρουσιάζεται ως ο εαυτός του μέσω συνεντεύξεων και καταγραφής της δράσης του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου το σκήνωμα του Πάπα Φραγκίσκου