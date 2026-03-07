ΗΑΕ: Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubai World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

We have partially resumed operations from today, 7 March, with some flights operating out of DXB and DWC.



Please do not travel to the airport unless you have been contacted by your airline that your flight is confirmed, as schedules continue to change. — DXB (@DXB) March 7, 2026

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πλέον πολυσύχναστο παγκοσμίως για τη διεθνή επιβατική κίνηση, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η αεροπορική εταιρία Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή, είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα αναστολή των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι.

Our post from 11:08am Dubai time regarding operational status is no longer current, and has been deleted to avoid causing unnecessary confusion.



Emirates has resumed operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This… pic.twitter.com/j6niNfBCoI — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι αποκαθίστανται οι δραστηριότητές της στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

