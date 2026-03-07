Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, με την πολιτική κηδεία του να είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη (11/3) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κόρη του, Νικολέτα (Νικόλ) Βότση, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Σήμερα αποχαιρετώ ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να γράψω πολλά για τον Γ. Β. Άλλωστε για να τον περιγράψω θα χρειαζοταν βιβλίο. Το κενό είναι μεγάλο και τα συναισθήματα πολλα. Γεια σου, μπαμπά μου. Σε αγαπώ πάντα. Η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Α Νεκροταφείο Αθηνών την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 10:30».

Ο Γιώργος Βότσης ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία -ήδη- από τα γυμνασιακά του χρόνια, εκδίδοντας τη σχετική σχολική εφημερίδα. Σε συνέντευξή του στη LiFO, είχε πει: «μπήκα σε πολύ καλή σειρά στη Νομική Αθηνών σε μια εποχή που δεν υπήρχαν φροντιστήρια και ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου διαδρομή σε ηλικία μόλις 19 ετών. Υπήρξα sui generis δημοσιογράφος. Δεν λογοκρίθηκα ποτέ. Πιστεύω ότι όλα αυτά που έγραφα ή, μάλλον, εύχομαι, όλα αυτά που έγραφα, να έπιασαν τόπο. Να μην τα διατύπωσα στον βρόντο. Για μένα ένας καλός δημοσιογράφος σήμερα απαιτείται να είναι επαρκής, να ξέρει τη δουλειά του. Εγώ δεν γνωρίζω αν ήμουν καλός ή κακός. Αλλά σίγουρα ήμουν επαρκής και αντικειμενικός, όπως και ειλικρινής».

Γιώργος Βότσης: Η πορεία και το έργο του στη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στην Λάβδανη Ιωαννίνων αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ είχε ήδη ξεκινήσει την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για την δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών. Διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στη μεταπολίτευση έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας». Στις 7 Μαρτίου του 1988, μετά την δολοφονία, την 1η Μαρτίου, του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από την 17 Νοέμβρη, ο Βότσης έγραψε «ανοιχτή επιστολή» την οποία απηύθυνε στα μέλη της 17Ν με τίτλο «Άκου με, ένοπλε σύντροφε», ασκώντας δριμεία κριτική στις βίαιες και τρομοκρατικές μεθόδους της οργάνωσης.

Η 17 Νοέμβρη του απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη η οποία εστάλη στην εφημερίδα «Το Έθνος και είχε τον τίτλο «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!»