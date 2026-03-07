Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τουρκία εξετάζει την ανάπτυξη F-16 στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως μεταδίδει η Milliyet.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «με φόντο τις εξελίξεις στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη σταδιακός σχεδιασμός για την ασφάλεια» του κατεχόμενου βόρειου τμήματος στην Κύπρο.

«Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός σε φάσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετά την πτώση drone στις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις στη νότια Κύπρο και την κατάρριψη άλλων drones που κατευθύνονταν προς τις βάσεις από μαχητικά αεροσκάφη, το επίπεδο ασφαλείας στην Κυπριακή Δημοκρατία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο της Πάφου εκκενώθηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, την ώρα που δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» διευκρινίζει πως οι κυπριακές αρχές -ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα- είχαν «γνώση για χτύπημα πριν από την επίθεση στις βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου».

Μετά τις εξελίξεις, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα στείλει δύο μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες στην Κύπρο, έπειτα από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ελληνοκυπριακό Τύπο, δύο ελληνικά F-16 έφτασαν ήδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, καταλήγει το δημοσίευμα της Milliyet.

Με πληροφορίες από Milliyet

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ «Φιλελεύθερος»: Οι αρχές της Κύπρου είχαν πληροφορίες για χτύπημα πριν την επίθεση στις βρετανικές βάσεις