LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Κύπρος: Το αντιτορπιλικό HMS Dragon θα αποπλεύσει σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία - Η αποστολή του πλοίου γίνεται με απόφαση Στάρμερ

Φωτ: UK Department of Defense
Το βρετανικό αντιτορπιλικό, HMS Dragon θα αναχωρήσει για την Κύπρο μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, αποφεύγοντας τρεις φορές να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Ρίτσαρντ Νάιτον, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, υπερασπίστηκε επίσης την προετοιμασία και την αντίδραση της χώρας στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «απορρίπτει πλήρως» τις επικρίσεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν απροετοίμαστο, υποστηρίζοντας ότι οι βρετανικές δυνάμεις ενισχύονται εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Κύπρος: Πώς σχολίασε τις κινήσεις της Μεγάλης Βρετανίας ο ανώτατος αξιωματούχος

Τόνισε ότι οι κινήσεις της Βρετανίας έχουν στόχο την προστασία των Βρετανών πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Παράλληλα χαρακτήρισε την αντίδραση του Ιράν «απερίσκεπτη», επισημαίνοντας ότι μια τόσο αδιάκριτη απάντηση ήταν δύσκολο να προβλεφθεί.

Ωστόσο, ο Νάιτον παραδέχθηκε ότι το να διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ναυτικό με παγκόσμια παρουσία δημιουργεί «μεγάλες απαιτήσεις για το ναυτικό και τις ένοπλες δυνάμεις».

Τέλος, χαιρέτισε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία, και σημείωσε ότι ο κόσμος ζει σήμερα «ίσως την πιο επικίνδυνη περίοδο των τελευταίων περίπου 30 ετών».

Κύπρος: Τα χαρακτηριστικά του HMS Dragon

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κλάσης Type 45 και το HMS Dragon μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμυνα. Από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα.

Το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 200 άτομα και αποτελείται από ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικούς οπλικών συστημάτων, τεχνικούς επικοινωνιών και εξειδικευμένους ναυτικούς.

Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν εντοπισμό εναέριων στόχων μεγάλης εμβέλειας, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, εμπλοκή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, συντήρηση ελικοπτέρων, υποστήριξη απονηώσεων και προσνηώσεων, και χειρισμό οπλικών συστημάτων.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.

Με πληροφορίες από Sky News

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

