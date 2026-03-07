ΔΙΕΘΝΗ

Στενά του Ορμούζ: Νέα ιρανική επίθεση σε τάνκερ - 32 πλοία ελληνικής σημαίας παραμένουν σε εμπόλεμη ζώνη

Η κλιμάκωση της κατάστασης δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών στην περιοχή

Στενά του Ορμούζ: Νέα ιρανική επίθεση σε τάνκερ - 32 πλοία ελληνικής σημαίας παραμένουν σε εμπόλεμη ζώνη
Φωτ. Getty Images
Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται, με τον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να αυξάνεται συνεχώς.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πριν λίγη ώρα, ότι έπληξαν ένα τάνκερ υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας πραγματοποιεί συνεχείς συσκέψεις, καθώς η επιδείνωση της κατάστασης δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 32 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160, με περίπου 85 Έλληνες ναυτικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Σε 10 πλοία που αντιμετωπίζουν τις πιο επικίνδυνες συνθήκες, έχει ενεργοποιηθεί ειδικό πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις διαχειρίστριες εταιρείες, παρέχοντας οδηγίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι αξιωματικοί του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος παραμένουν σε επαφή με τους ναυτικούς για να διασφαλίζεται η πλήρης εικόνα της κατάστασης και η άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

