Οι ηγέτες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δηλώσει ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να συνεχιστεί για εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν τονίσει ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα και ότι ο στρατός τους έχει την ικανότητα να διεξάγει μια μάχη με διάρκεια. Ωστόσο, για το Ισραήλ, που είναι ήδη εξαντλημένο από τις επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς και από τους πολέμους ή τις επιθέσεις στο Λίβανο, τη Συρία και την προηγούμενη σύγκρουση με το Ιράν, μια μακροχρόνια σύγκρουση θα μπορούσε να αποβεί ακόμη πιο δαπανηρή.

Από τη στιγμή που επιτέθηκε στο Ιράν το Σάββατο, το Ισραήλ έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones, αναγκάζοντας την κήρυξη γενικής αεροπορικής επιφυλακής, το κλείσιμο σχολείων και την κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων.

Πόλεις όπως η Χάιφα και το Τελ Αβίβ έχουν υποστεί συνεχείς επιθέσεις, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να είναι υπερφορτωμένες.

Προς το παρόν, «ο ενθουσιασμός για τον πόλεμο είναι μεγάλος», τονίζει ο διεθνής Τύπος. «Συνεντεύξεις με Ισραηλινούς στις περισσότερες μεγάλες πόλεις δείχνουν μια δίψα για αντιπαράθεση με έναν εχθρό που, όπως λένε ήταν αποφασισμένος να τους εξοντώσει. Με εξαίρεση την άκρα αριστερά, οι πολιτικοί έχουν συσπειρωθεί υπό την σημαία της κυβέρνησης», σχολιάσει το Al Jazeera.

«Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, το Ισραήλ παρασύρθηκε από ένα κύμα μιλιταρισμού», δήλωσε ο ισραηλινός πολιτικός οικονομολόγος Shir Hever.

«Δεν ήταν το ίδιο με [τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου 2025]. Τότε, επικρατούσε κυρίως πανικός, ένας φόβος ότι το Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει το Ισραήλ. Τώρα, επικρατεί ενθουσιώδης μιλιταρισμός και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Ακόμη και οι λίγοι ειδικοί σε ζητήματα περί πολέμου συνιστούν στον [πρωθυπουργό του Ισραήλ] Νετανιάχου να κρατήσει τον πόλεμο "σύντομο", σαν να μπορεί το Ισραήλ να αποφασίσει πότε θα τελειώσει».

Πόσο αντέχει να πολεμά το Ισραήλ; - Οι κοινωνικές επιπτώσεις

Όσοι παραμένουν στη χώρα «έχουν ήδη προγραμματιστεί να θεωρούν το Ιράν ως τον βασικό εχθρό της χώρας τους», και οι εβδομάδες του πολέμου ενδέχεται «να στρατιωτικοποιήσουν την κοινωνία» ακόμη περισσότερο.

Για τον Daniel Bar-Tal, ακαδημαϊκό στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς «τι είδους ισραηλινή κοινωνία» θα προκύψει από εβδομάδες ανανεωμένου πολέμου. «Τώρα, έχουμε μια γενιά που είναι ακόμα πιο μιλιταριστική και πιο δεξιά, με τον Νετανιάχου να μας λέει ότι πρέπει να ζούμε με το σπαθί. Είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη ότι το Ισραήλ χρειάζεται εχθρούς για να επιβιώσει».

Πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις, το Ισραήλ πρέπει να λάβει υπόψη και στρατιωτικούς υπολογισμούς σε περίπτωση που ο πόλεμος παραταθεί.

Το πιο επείγον ζήτημα είναι να καθοριστεί για πόσο καιρό μπορεί το Ισραήλ να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον ενός αντιπάλου της κλίμακας και της στρατιωτικής δύναμης του Ιράν. Αυτό θα επηρεαστεί τόσο από την υποστήριξη που λαμβάνει από τους συμμάχους του, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, όσο και από το αν οι άμυνές του θα εξαντληθούν πριν από αυτές του Ιράν, δήλωσε ο αναλυτής άμυνας Hamze Attar.

Πόσο αντέχει να πολεμά το Ισραήλ; - Πόσα όπλα διαθέτει ακόμη

«Στις πρώτες τρεις ημέρες του πολέμου, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 200 βαλλιστικά πυραύλους κατά του Ισραήλ», δήλωσε στο Al Jazeera. «Για να το θέσουμε σε πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, εκτόξευσαν περίπου 500, καθένα από τα οποία απαιτούσε από το Ισραήλ να αντιδράσει εκτοξεύοντας έναν πύραυλο αναχαίτισης. Αυτό είναι πιθανώς περισσότερο από ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, οπότε, χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, πιθανώς θα είχε χάσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου του μέχρι τώρα».

Το Ισραήλ διαθέτει τρία διαφορετικά συστήματα αεροπορικής άμυνας: το Iron Dome, για πυραύλους μικρού βεληνεκούς και πυροβολικό, το David’s Sling, για την αντιμετώπιση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς και πυραύλων κρουζ, και τα Arrow 2 και Arrow 3, που έχουν σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.

Οι Ισραηλινοί δεν αποκαλύπτουν τον αριθμό των αναχαιτιστικών πυραύλων που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά το Ισραήλ άρχισε να εξαντλεί τα αποθέματά του κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα γίνει πιο δύσκολο να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο αναχαιτίσεων εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμό των αναχαιτιστικών πυραύλων και σε εστίαση στην άμυνα στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, με πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών αμάχων, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, το Ιράν παράγει βαλλιστικούς πυραύλους με ρυθμό 100 το μήνα μετά τη σύγκρουση του Ιουνίου, δήλωσε ο Attar, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό απόθεμα.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε, ότι η ιρανική απειλή βασίζεται επίσης στους τύπους βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτουν.

«Δεν γνωρίζουμε τον τύπο των βαλλιστικών πυραύλων», είπε ο Attar, περιγράφοντας τους διαφορετικούς τύπους πυραύλων: μακράς εμβέλειας, που φτάνουν μέχρι την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, μεσαίας εμβέλειας, που φτάνουν μέχρι το Ισραήλ, και μικρής εμβέλειας, που μπορούν να στοχεύσουν τα κράτη του Κόλπου.

«Ομοίως, δεν γνωρίζουμε πόσους [πυραύλους] είχαν [το Ιράν] πριν από τον 12ήμερο πόλεμο, πόσοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου ή πόσους εκτοξευτές διαθέτουν», πρόσθεσε ο Attar. «Αν δεν διαθέτεις τους εκτοξευτές, τους οποίους στοχεύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, δεν έχει σημασία πόσους πυραύλους έχεις. Είναι σαν να έχεις σφαίρες χωρίς τουφέκι».

Πόσο αντέχει να πολεμά το Ισραήλ; - Οι οικονομικές προεκτάσεις

Μετά από πάνω από δύο χρόνια σχεδόν συνεχούς πολέμου έχουν η οικονομία του Ισραήλ έχει επιβαρυνθεί, όπως προειδοποίησαν αναλυτές. Το κόστος των πυρομαχικών βαραίνει τον ισραηλινό προϋπολογισμό και την ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για περιόδους πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Οι δαπάνες του Ισραήλ το 2024 για τους πολέμους στο Λίβανο και τη Γάζα φέρεται να έφτασαν τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας στο υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.

Η πίεση στην οικονομία οδήγησε στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ισραήλ το 2024 από τις τρεις μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

«Το Ισραήλ βιώνει μια κρίση χρέους, μια ενεργειακή κρίση, μια κρίση μεταφορών [και] μια κρίση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας», δήλωσε ο Hever.

Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θα αρκούσε από μόνο του για να σταματήσει τις στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ, προειδοποίησε ο πολιτικός οικονομολόγος. «Δεν είναι θέμα οικονομίας, αλλά θέμα τεχνολογίας».

«Εάν οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύουν το Ισραήλ με όπλα τόσο προηγμένα που μπορούν να στοχεύουν και να σκοτώνουν από τέτοια απόσταση που οι στρατιώτες δεν χρειάζεται να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, δεν βλέπω πώς η οικονομική κρίση στο Ισραήλ θα ήταν αρκετή για να σταματήσει την επιθετικότητα του Ισραήλ», είπε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera