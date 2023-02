Bella Ramsey: Στο «The Last Of Us» θα υπάρχουν γκέι ερωτικές ιστορίες- Συνηθίστε το

Η πρωταγωνίστρια του «The Last Of Us» Bella Ramsey επιμένει ότι οι άνθρωποι και ειδικά τα troll πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι στην σειρά θα υπάρξουν πολλές γκέι ερωτικές ιστορίες.

Η ηθοποιός, που υποδύεται την Ellie στην επιτυχημένη σειρά του HBO, είπε ότι η σειρά την επόμενη σεζόν πιθανόν θα ακολουθήσει την γραμμή της προηγούμενης σεζόν και αυτό σημαίνει ότι οι θεατές θα δουν queer ρομαντικές ιστορίες στον κεντρικό πυρήνα της αφήγησης.

Η σειρά πρόσφατα δέχτηκε επικρίσεις από συγκεκριμένους χρήστες μετά το τρίτο επεισόδιο.

Σε αυτό υπάρχει η ιστορία αγάπης δύο ανδρών. Η Ramsey απαντώντας σε αυτά τα σχόλια για την ρομαντική ιστορία που εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο ανδρών σεναριακά ήταν κάθετη: «(Οι θεατές) Θα πρέπει να το συνηθίσουν».

Σε μία συζήτηση που είχε η ηθοποιός με το περιοδικό GQ, είπε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε το δωμάτιο των σεναριογράφων για να μάθει τι θα συμβεί στη δεύτερη σεζόν.

«Ήταν πολύ cool να τους ακούω να μιλούν για τις ιδέες τους. Τους παρακολούθησα αρκετή ώρα ακριβώς επειδή ήμουν περίεργη. Νομίζω ότι η σειρά πολύ πιθανόν να ακολουθήσει την αφήγηση της ιστορίας του παιχνιδιού και αυτή τη φορά. Δε νομίζω ότι τους ενδιαφέρει πολύ να κλείσουν τα κενά».

Αυτό σημαίνει ότι η πλοκή για τη δεύτερη σεζόν θα δείξει την Ellie αναπτύσσει μία ερωτική σχέση με μια άλλη νεαρή γυναίκα, την Dina.

Μιλώντας για την πλοκή του παιχνιδιού και το πώς μπορεί να σχετίζεται με τα γυρίσματα, η Ramsey είπε πως «Υπάρχουν μερικά κομμάτια όπου η Ellie είναι μόνη της, πιθανώς, αλλά μου αρέσει το γεγονός πως τώρα έχει επίσης τη Dina».

Η Ramsey ρωτήθηκε αν ανησυχούσε για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν ακολουθήσουν περισσότερα queer ρομάντζα και ερωτικές ιστορίες.

«Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι θα σκεφτούν αυτό που θέλουν να σκεφτούν. Αλλά θα πρέπει να το συνηθίσουν.

»Αν δεν θέλετε να δείτε τη σειρά επειδή έχει γκέι ιστορίες, επειδή έχει έναν trans χαρακτήρα, αυτό εξαρτάται από εσάς. Εσείς χάνετε. Δεν θα με κάνει να φοβηθώ».

Με πληροφορίες του GQ/NME