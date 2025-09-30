TV & MEDIA
Bad Bunny στο Super Bowl 2026: Γιατί οι ακροδεξιοί ξεσπούν εναντίον του

Ο Bad Bunny ανακοινώθηκε ως headliner του Super Bowl 2026 και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από ακροδεξιούς σχολιαστές - Γιατί η επιλογή του NFL προκάλεσε πολιτική διαμάχη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: ΕΡΑ
φωτ.: ΕΡΑ
Ακροδεξιοί σχολιαστές και υποστηρικτές του MAGA ξεσπούν στα social media μετά την ανακοίνωση ότι ο Bad Bunny θα είναι ο μεγάλος headliner του Super Bowl 2026.

Ο Πορτορικανός σούπερσταρ έχει γίνει σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς έχει δηλώσει ότι θα περιορίσει τις εμφανίσεις του στις ΗΠΑ λόγω φόβων για εφόδους της ICE στις συναυλίες του.

Την Κυριακή, ο Bad Bunny έγραψε στο X: «Νομίζω πως θα κάνω μόνο μία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Συντηρητικοί σχολιαστές κατηγόρησαν το NFL για την επιλογή του.

  • Ένας viral λογαριασμός τον χαρακτήρισε «δαιμονικό μαρξιστή που του έδωσαν τη μεγαλύτερη σκηνή».
  • Ο Greg Price σχολίασε πως το NFL προτίμησε έναν καλλιτέχνη που «δεν θέλει να εμφανιστεί στην ηπειρωτική Αμερική».
  • Ο Robby Starbuck έγραψε: «Ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος με το αμερικανικό ποδόσφαιρο; Όχι. Είναι καθαρά πολιτική επιλογή».
  • Ο podcaster Benny Johnson πρόσθεσε: «Μεγάλος μισητής του Τραμπ, ακτιβιστής κατά της ICE, χωρίς τραγούδια στα αγγλικά».

Στην αντίπερα όχθη, ο κυβερνήτης Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, απάντησε χαριτολογώντας: «Benny χαλάρωσε, όλοι ξέρουμε ότι ακούς Bad Bunny».

Το NFL δεν έχει σχολιάσει τις αντιδράσεις.

Ιστορικό: Δεν είναι η πρώτη φορά που το Super Bowl προκαλεί πολιτική διαμάχη.

  • Ο Kendrick Lamar είχε δεχθεί επικρίσεις για «έλλειψη λευκών στη σκηνή».
  • Η Beyoncé είχε κατηγορηθεί για «αντι-αστυνομικό» μήνυμα.
  • Η εμφάνιση Shakira & J.Lo (με συμμετοχή Bad Bunny & J Balvin) είχε ερμηνευτεί πολιτικά με τα «παιδιά σε κλουβιά».

Ο Bad Bunny έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα παγκοσμίως, κατακτώντας κάθε πλατφόρμα και σκηνή όπου εμφανίζεται. Το 2024 ήταν ο τρίτος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στο Spotify και ο μοναδικός Λατίνος που βρέθηκε στο Top 5, ενώ το άλμπουμ του Un Verano Sin Ti κατέχει πλέον το ρεκόρ ως το πιο streamαρισμένο όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Η τεράστια απήχηση του δεν περιορίζεται μόνο στο διαδίκτυο· οι συναυλίες του σπάνε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων, με τα έσοδά τους να ενισχύουν σημαντικά και την οικονομία του Πουέρτο Ρίκο, προσφέροντας περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ του νησιού. Η τελευταία του εμφάνιση στο πλαίσιο της μόνιμης residency του, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Amazon Prime, αποτέλεσε τη δημοφιλέστερη συναυλία ενός μεμονωμένου καλλιτέχνη στην πλατφόρμα, αποδεικνύοντας πως η επιρροή του Bad Bunny ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής σκηνής και αγγίζει το φάσμα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Με πληροφορίες από Axios

