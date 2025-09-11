ΔΙΕΘΝΗ
Ο Bad Bunny εξηγεί γιατί απέκλεισε τις ΗΠΑ από την παγκόσμια περιοδεία του

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής εξήγησε γιατί δεν συμπεριέλαβε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο tour του, παρά τις επιτυχημένες συναυλίες του εκεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Bad Bunny απέκλεισε τις ΗΠΑ από την παγκόσμια περιοδεία του / Φωτ.: EPA
Ο Bad Bunny δεν συμπεριέλαβε τις ΗΠΑ στην παγκόσμια περιοδεία του, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εκεί.

Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που το αποφάσισε, ήταν η ανησυχία του για τις επιδρομές της ICE, Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό I-D, εξήγησε ότι αν είχε προγραμματίσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα φοβόταν πως η ICE «θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από [τη συναυλία μου]».

«Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ, και κανένας από αυτούς δεν είχε να κάνει με μίσος -έχω εμφανιστεί εκεί πολλές φορές. Όλες [οι παραστάσεις] ήταν επιτυχημένες. Όλες ήταν υπέροχες. Μου άρεσε να έρχομαι σε επαφή με τους Λατίνους που ζουν στις ΗΠΑ», είπε ο μουσικός.

Ο Bad Bunny πρόσθεσε, ότι: «Άνθρωποι από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να έρθουν εδώ για να δουν τη συναυλία. Λατίνοι και Πορτορικανοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν επίσης να ταξιδέψουν εδώ, ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αλλά υπήρχε το πρόβλημα ότι η γαμ..ένη ICE θα μπορούσε να είναι έξω [από τη συναυλία μου]. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλούσαμε και μας απασχολούσε πολύ».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τη δράση της ICE, οι επεμβάσεις της οποίας γίνονται όλο και πιο συχνές τους τελευταίους μήνες. Η μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νομικής και ηθικής κρίσης, με διακυβεύματα που αφορούν το ίδιο το κράτος δικαίου.
 

Με πληροφορίες από Variety

 
 
