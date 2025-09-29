Ο Bad Bunny στο Super Bowl 60: Ο Πορτορικανός σούπερσταρ στο μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης Bad Bunny θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιχρόνου στο Super Bowl 60, όπως ανακοίνωσε η Apple Music κατά τη διάρκεια του “Sunday Night Football”. Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Levi’s Stadium της Σάντα Κλάρα, έδρα των San Francisco 49ers, και θα μεταδοθεί από το NBC και την πλατφόρμα Peacock.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, δήλωσε πως η συμμετοχή του στη σκηνή του Super Bowl ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιτυχίας: «Αυτό που νιώθω δεν αφορά μόνο εμένα. Είναι για όσους άνοιξαν τον δρόμο πριν από εμένα, για τον λαό μου, για την κουλτούρα μας και την ιστορία μας».

Ο ίδιος κάλεσε τους θαυμαστές του «να το πουν στις γιαγιάδες τους, γιατί θα είμαστε το HALFTIME SHOW του Super Bowl».

Ο Bad Bunny ήταν ο τρίτος πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης στο Spotify το 2024 και θεωρείται ο «βασιλιάς του Latin Trap». Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Debí Tirar Más Fotos, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 και στην κορυφή των U.S. streaming charts.

Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε τρεις μήνες εμφανίσεων στο Σαν Χουάν, με 30 sold-out σόου που ενίσχυσαν σημαντικά τον τουρισμό στο Πουέρτο Ρίκο κατά την περίοδο των τυφώνων. «Αυτό που έχει κάνει για το Ρίκο είναι πραγματικά εμπνευσμένο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Jay-Z, CEO της Roc Nation.

Πέρα από τη μουσική, ο Bad Bunny έχει δοκιμαστεί και σε άλλους χώρους: πάλεψε στο WWE WrestleMania το 2021, παρουσίασε το Saturday Night Live το 2023, ενώ φέτος συμμετείχε στην ταινία Caught Stealing.

Το περσινό Super Bowl halftime show είχε ως headliner τον Kendrick Lamar, τον πρώτο ράπερ που ανέβηκε μόνος του στη σκηνή του event, συγκεντρώνοντας 133,5 εκατομμύρια τηλεθεατές – την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του θεσμού.