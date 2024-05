And just like that: Η Σίνθια Νίξον μιλά πρώτη φορά για την αποχώρηση τ@ Σάρα Ραμίρες

H Σίνθια Νίξον, η τηλεοπτική Μιράντα Χόμπς του And Just Like That, μιλά πρώτη φορά για την απομάκρυνση τ@ Σάρα Ραμίρες.

Αρκετούς μήνες αφότου επιβεβαιώθηκε πως δεν θα επιστρέψει στoν νέο κύκλο επεισοδίων του And Just Like That ως Τσε Ντίαζ, η Σίνθια Νίξον μίλησε για την αποχώρηση αυτή στο Variety. «Νομίζω ότι αισθάνθηκαν, μαζί με τον παραγωγό Μάικλ Πάτρικ Κίνγκ, πως ο χαρακτήρας αυτός είχε ολοκληρώσει την πορεία του», δήλωσε η ηθοποιός στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου. «Ήρθε, αναστάτωσε τα πάντα και μετά όλο αυτό ολoκληρώθηκε».

Ωστόσο, ανέφερε πως εξακολουθεί να έχει επικοινωνία με τ@ Σάρα Ραμίρες. «Δημιούργησε ένα καταπληκτικό χαρακτήρα. Ήταν αρκετά αμφιλεγόμενος, όμως εκπληκτικός χαρακτήρας», πρόσθεσε. Όσο για το μέλλον της single πια Miranda Hobbes, είπε: «Αισθάνομαι ότι η σειρά μας λειτουργεί πάντα καλύτερα όταν οι άνθρωποι βγαίνουν ραντεβού».

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας του τρίτου κύκλου επεισοδίων της σειράς And Just Like That, που είναι η συνέχεια του Sex and the City.

Η απομάκρυνση τ@ Σάρα Ραμίρες από τη σειρά

Με μία ανάρτηση που έκανε τον Ιανουάριο, τ@ Σάρα Ραμίρες άφησε υπόνοιες πως ο λόγος που απομακρύνθηκε από τον νέο κύκλο της σειράς είναι η στήριξη προς την Παλαιστίνη. Επίσης, κατηγόρησε την κινηματογραφική βιομηχανία πως «τιμωρεί όσους τάσσονται υπέρ του Παλαιστινιακού λαού».

Από την πλευρά του, ο παραγωγός της σειράς Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, απάντησε πως ο, αρκετά αμφιλεγόμενος, χαρακτήρας Τσε Ντιαζ είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του και δεν είχε κάτι άλλο να προσφέρει στους επόμενους κύκλους. Τ@ Σάρα Ραμίρες έγινε γνωστ@ ως Κάλι Τορες στη σειρά Grey’s Anatomy. Στο τέλος της 12ης σεζόν ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη σειρά και πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary άτομο.