«And Just Like That»: Η Σίνθια Νίξον ανησυχεί ότι η εμφάνιση της Κιμ Κατράλ ίσως απογοητεύσει τους φανς

Η Σίνθια Νίξον εξέφρασε την ανησυχία της - όπως έκανε και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ - ότι οι φανς του «Sex and the City» δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από την εμφάνιση της Κιμ Κατράλ στο φινάλε του «And Just Like That».

Η Σίνθια Νίξον δήλωσε ότι απογοητεύτηκε που η είδηση για την εμφάνιση της Κιμ Κατράλ διέρρευσε, καθώς υπάρχει πλέον τόσος ντόρος για τη σκηνή της Κιμ Κατράλ στη σειρά «And Just Like That» που το «πολύ σύντομο, πολύ μικρό cameo» της είναι πιθανό να απογοητεύσει τους φανς και να μην πληροί τις προσδοκίες τους.

Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι ο χαρακτήρας της Κιμ Κατράλ, η Σαμάνθα Τζόουνς, η οποία ως γνωστόν απουσίαζε από την πρώτη σεζόν του And Just Like That, θα εμφανιστεί στο φινάλε της δεύτερης σεζόν. Η είδηση έγινε viral και προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές.

Ωστόσο, η τηλεοπτική Μιράντα, Σίνθια Νίξον δήλωσε ότι αυτό προοριζόταν να είναι μυστικό και εξαιτίας της διαρροής οι φανς είναι πιθανό να απογοητεύουν όταν κυκλοφορήσει το επεισόδιο με την εμφάνισή της.

«Ελπίζαμε τόσο πολύ ότι θα ήταν κάτι, που οι φανς δεν θα γνώριζαν μέχρι τη στιγμή που θα δουν το επεισόδιο και ότι θα το βίωναν ως μια έκπληξη καθώς θα παρακολουθούσαν» συμπλήρωσε.

Τι έχει συμβεί με την Κιμ Κατράλ και το «And Just Like That»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κιμ Κατράλ θα εμφανιστεί μόνο μια φορά και για πολύ λίγο σε ένα επεισόδιο της σειράς «And Just Like That». Στην σκηνή της θα μιλά με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο τηλέφωνο. Ωστόσο η Κιμ Κατράλ γύρισε τη σκηνή χωρίς να δει ούτε έναν πρώην συνεργάτη της.

Ο ντόρος γύρω από την εμφάνιση της Κιμ Κατράλ οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ήταν ένας εξαιρετικά δημοφιλής χαρακτήρας όταν πρωταγωνιστούσε στο «Sex and the City», το οποίο προβαλλόταν για έξι σεζόν, ενώ πρωταγωνίστησε και στις δύο ομότιτλες ταινίες.

Ο δεύτερος λόγος είναι η δημόσια διαμάχη της Κιμ Κατράλ με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Το 2017 η πρώτη ξεκίνησε τη διαμάχη υποστηρίζοντας σε συνέντευξή της ότι δεν ήταν «ποτέ φίλες». Από τότε οι δύο πρώην συμπρωταγωνίστριες βρίσκονται «στα μαχαίρια».

Στη συνέχεια, η Κιμ Κατράλ δεσμεύτηκε δημοσίως ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει ποτέ σε κανένα μελλοντικό πρότζεκτ του «Sex and The City». Ωστόσο άλλαξε γνώμη και θα κάνει μία cameo εμφάνιση αφού κατάφερε να την πείσει ο ίδιος ο πρόεδρος του τηλεοπτικού δικτύου.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον να σου τηλεφωνεί ο επικεφαλής του HBO και να σου λέει: "Τι μπορούμε να κάνουμε;". Και του λέω, "Χμμ..., αφήστε με να γίνω δημιουργική". Ένα από τα πράγματα ήταν να φέρουμε πίσω την Πατ Φιλντ γιατί σκέφτηκα ότι αν πρόκειται να επιστρέψω πρέπει να γυρίσω με το στιλ της Σαμάνθα, πρέπει να το προσπαθήσω και το κάναμε» αποκάλυψε για την επιστροφή της η Κιμ Κατράλ.

Η Πατρίσια Φιλντ ήταν ενδυματολόγος στο «Sex and the City» και αυτή την περίοδο συνεργάζεται με την Κιμ Κατράλ στη σειρά «Glamorous» του Netflix.

Με πληροφορίες από Evening Standard