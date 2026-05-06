Τα παιδικά δόντια δείχνουν πώς οι μεταλλικοί ρύποι επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου

The LiFO team
/ Φωτ.: Unsplash
Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η έκθεση παιδιών σε μέταλλα που βρίσκονται στο περιβάλλον, το νερό και τις τροφές μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου για πολλά χρόνια, ακόμη και μέχρι την εφηβεία.

Οι επιστήμονες, όπως αναφέρει σχετικά το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων (ANSA) κατάφεραν να το διαπιστώσουν μελετώντας παιδικά δόντια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances και πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Icahn School of Medicine at Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

Νεογιλά δόντια: Ένα «βιολογικό αρχείο» των πρώτων σταδίων της ζωής

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νεογιλά δόντια λειτουργούν σαν ένα «βιολογικό αρχείο» των πρώτων σταδίων της ζωής. Όπως οι κορμοί των δέντρων δημιουργούν δακτυλίους ανάπτυξης, έτσι και τα παιδικά δόντια σχηματίζονται σε διαδοχικά στρώματα ήδη από την εγκυμοσύνη, απορροφώντας ίχνη μετάλλων που υπάρχουν στο σώμα.

Χρησιμοποιώντας ειδική τεχνολογία ανάλυσης με λέιζερ, η ομάδα του καθηγητή Μάνις Αρόρα κατάφερε να ανασυνθέσει με ακρίβεια το χρονολόγιο έκθεσης των παιδιών σε διάφορα μέταλλα κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους.

Στη συνέχεια, συνέκρινε τα δεδομένα αυτά με εγκεφαλικές απεικονίσεις και αξιολογήσεις συμπεριφοράς που πραγματοποιήθηκαν χρόνια αργότερα, όταν τα παιδιά είχαν φτάσει πλέον στην εφηβεία.

Παιδικά δόντια: Η έκθεση σε μέταλλα συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας

Η έρευνα εντόπισε δύο ιδιαίτερα κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, από την τέταρτη έως την όγδοη εβδομάδα μετά τη γέννηση και από την 32η έως την 42η εβδομάδα ζωής.

Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η αυξημένη έκθεση σε συνδυασμούς μετάλλων όπως ο μόλυβδος, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο συνδέθηκε με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άγχους, διαταραχών προσοχής και προβλημάτων διάθεσης αργότερα στη ζωή.

Οι επιστήμονες σημειώνουν πως περίπου το 4% των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη εμφάνιζαν συμπτώματα τόσο έντονα, ώστε να θεωρούνται πλέον προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών για την προστασία εγκύων και νεογνών από τη μεταλλική ρύπανση. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ακόμη και χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε ορισμένα μέταλλα κατά τις πιο ευαίσθητες φάσεις ανάπτυξης του εγκεφάλου μπορεί να αφήσουν μακροχρόνιο αποτύπωμα στη νευρολογική και ψυχολογική εξέλιξη ενός παιδιού.

 
