Eurovision 2026: Αναχώρησε για Βιέννη η ελληνική αποστολή - Στα φαβορί ο Akylas

Με χαμόγελα και ενθουσιασμό αναχώρησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (1/5) η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.

Ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός, λίγο πριν επιβιβαστούν στην πτήση τους από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μίλησαν για την εμπειρία που ξεκινά, την προετοιμασία που έχει προηγηθεί και τις προσδοκίες τους.

Eurovision 2026 - Akylas: Πότε η πρώτη πρόβα

«Είμαι τόσο χαρούμενος. Πάμε Βιέννη επιτέλους!», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Akylas, ευχαριστώντας θερμά τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη. «Σας παίρνουμε όλους μαζί μας σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους Έλληνες που θα παρακολουθήσουν την πορεία της ελληνικής συμμετοχής.

Η αισιοδοξία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι διάχυτη στην ελληνική ομάδα, με τα προγνωστικά και τις στοιχηματικές αποδόσεις να φέρνουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, ο ίδιος ο καλλιτέχνης κρατά χαμηλούς τόνους, χωρίς να κρύβει την πίστη του για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Η πρώτη πρόβα είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (2/5), με τον Akyla να ανυπομονεί να ανέβει στην σκηνή. «Δεν νιώθω άγχος, κυρίως ενθουσιασμό. Έχουμε προετοιμαστεί τόσο καλά με την ομάδα και με τον Φωκά, έχουμε μελετήσει τα πάντα και πιστεύω ότι θα γράψουμε πολύ καλά», τόνισε.

Eurovision 2026: Το μήνυμα του Φωκά Ευαγγελινού

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράμμισε τη συστηματική δουλειά που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. «Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Έφτασε επιτέλους η στιγμή. Είμαστε πανέτοιμοι και ελπίζουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει να σας αρέσει και να σας κάνει περήφανους», ανέφερε.

Ο creative director της ελληνικής αποστολής αποκάλυψε μάλιστα ότι η σκηνική παρουσίαση θα είναι «μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση», δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη σκηνή της Eurovision.

Παράλληλα, το απαιτητικό πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει πρόβες, συνεντεύξεις και σειρά εμφανίσεων, καθώς το ενδιαφέρον για τον Akyla είναι ήδη έντονο από τα διεθνή μέσα. Όπως σημείωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, η ομάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο της, δίνοντας έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Akylas όταν αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησης του τραγουδιού. «Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο κόσμος ήδη γνωρίζει το τραγούδι και το τραγουδά σε όλες τις χώρες που επισκεφθήκαμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα», είπε.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ακόμα και σε θέματα υγείας, τονίζοντας όμως πως κάθε εμπόδιο τον έκανε πιο δυνατό ενόψει της μεγάλης στιγμής.

Μαζί με τον Akyla στη σκηνή θα βρεθούν οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρήστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, συμπληρώνοντας μια ομάδα που, όπως δήλωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, χαρακτηρίζεται από ταλέντο, συνεργασία και εξαιρετική ενέργεια.

Με την αντίστροφη μέτρηση για τον ημιτελικό να έχει ήδη ξεκινήσει, η ελληνική αποστολή αναχωρεί για τη Βιέννη με στόχο να δώσει τον καλύτερό της εαυτό και να χαρίσει μια εμφάνιση που θα κάνει περήφανη την Ελλάδα.