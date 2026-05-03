Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Με 233 εκατ. δολάρια «άνοιξε» το Box Office παγκοσμίως

Τριπλάσια ποσά συγκριτικά με την πρώτη ταινία, το 2006

Η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ / Φωτ.: EPA
«Εντυπωσιακούς αριθμούς» καταγράφει η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» στις πρώτες ημέρες της προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Disney ξεπέρασε τις προβλέψεις, συγκεντρώνοντας 77 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από το άνοιγμα της πρώτης ταινίας το 2006 (27,5 εκατ. δολάρια) και αποτελεί το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς, πίσω από τα «Michael» (97,5 εκατ.), «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατ.) και «Project Hail Mary» (80 εκατ.).

Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία πρόσθεσε ακόμη 156,6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 233,6 εκατομμύρια μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πού οφείλεται η επιτυχία της ταινίας

Η παραγωγή της ταινίας κόστισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το παγκόσμιο μπάτζετ για την προώθηση. Για σύγκριση, η πρώτη ταινία είχε κοστίσει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια (χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό). Όπως είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνθηκε στο καστ.

Ήδη, η επένδυση φαίνεται να αποδίδει, καθώς η δεύτερη ταινία αναμένεται να ξεπεράσει σε λίγες εβδομάδες τα συνολικά έσοδα της πρώτης, που είχαν φτάσει τα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Variety, η επιτυχία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη νοσταλγία, αλλά και στην επιστροφή των βασικών πρωταγωνιστών: Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι επανέρχονται στους ρόλους τους μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, με την Άντι Σακς να επιστρέφει στο περιοδικό Runway ως αρχισυντάκτρια θεμάτων, υπό τη διεύθυνση της εμβληματικής Μιράντα Πρίστλι.

Παρά τις μικτές κριτικές, το κοινό υποδέχτηκε θερμά την ταινία, χαρίζοντάς της βαθμολογία «A-» στις μετρήσεις CinemaScore.
Όπως σημειώνει αναλυτής της αγοράς, «είναι σπάνιο για μια dramedy να σημειώνει τέτοια επιτυχία, πόσο μάλλον σε sequel που ξεπερνά το πρώτο».

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Η εικόνα του box office

Το «The Devil Wears Prada 2» ήταν η μοναδική μεγάλη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας, γεγονός που επηρέασε και τη συνολική κατάταξη, επισημαίνει το περιοδικό Variety.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Michael», με 54 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής, φτάνοντας συνολικά τα 423 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Τρίτο ήταν το animation «The Super Mario Galaxy Movie» με 12,1 εκατομμύρια, ξεπερνώντας πλέον τα 900 εκατομμύρια διεθνώς.

Στην τέταρτη θέση ακολούθησε το «Project Hail Mary» με 8,5 εκατομμύρια, ενώ την πεντάδα έκλεισε το θρίλερ «Hokum» με 6,4 εκατομμύρια.

Τέλος, το «Animal Farm» έκανε πιο αδύναμο ντεμπούτο με 3,3 εκατομμύρια δολάρια, επηρεασμένο και από τις αρνητικές κριτικές.

Με πληροφορίες από Variety

