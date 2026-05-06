Δολοφονία στο Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (11/5).

Το περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα, με τον 54χρονο κατηγορούμενο να αναφέρει: «το παιδί μου χάθηκε ενώ ο άλλος ζούσε».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ποινική δίωξη και στη σύζυγο του 54χρονου

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος έφτασε χθες στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε και φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιον λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον Νικήστρατο Γεμιστό.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 20χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

