Eurovision 2026: Ούτε η Ιρλανδία θα μεταδώσει τον διαγωνισμό

Ισπανία και Σλοβενία έχουν ήδη ανακοινώσει πως δεν θα μεταδώσουν τη φετινή Eurovision

Ούτε η Ιρλανδία θα μεταδώσει τη Eurovision 2026.

Η Ιρλανδία, από την αρχή, έχει εκφράσει την αντίθεσή της προς τη Eurovision και την EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ, συμμετέχοντας στο μποϊκοτάζ μαζί με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Σλοβενία.

Αρχικά, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποσύρθηκαν από την Eurovision 2026, μετά την είδηση ότι το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό. Την αρχή έκανε ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, αντιδρώντας άμεσα στην είδηση ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά, ανακοινώνοντας, ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision 2026, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU).

Στη συνέχεια, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τη φετινή Eurovision, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου μποϊκοτάζ του διαγωνισμού μετά την άδεια συμμετοχής στο Ισραήλ.

Επίσης, η σλοβενική δημόσια τηλεόραση RTV Slovenia επιβεβαιώνει ότι δεν θα μεταδώσει το γεγονός και αντ’ αυτού θα προβάλλει σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη. Η διευθύντρια του φορέα, Ksenija Horvat, δήλωσε ότι θα προβληθεί η σειρά «Voices of Palestine», με ντοκιμαντέρ και ταινίες παλαιστινιακής θεματολογίας.

Η Ισλανδία και η Ολλανδία μποϊκοτάρουν επίσης, τη Eurovision, αλλά θα μεταδώσουν, από όσα είναι γνωστή έως τώρα, τη Eurovision.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

Ο Stephen Colbert μιλά για το τέλος του Late Show και την πολιτική πίεση στο late-night

Λίγες εβδομάδες πριν από το τελευταίο επεισόδιο του Late Show, ο Stephen Colbert μίλησε στους New York Times για την ακύρωση της εκπομπής από το CBS, την οικονομική κρίση του late-night και τις υποψίες ότι η απόφαση επηρεάστηκε από το πολιτικό περιβάλλον γύρω από τον Donald Trump.
Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της 3ης σεζόν του House of the Dragon και ανακοίνωσε ότι η σειρά επιστρέφει στις 21 Ιουνίου. Ο πόλεμος των Ταργκάριεν περνά πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση, με τη νέα σεζόν να προαναγγέλλεται πιο σκοτεινή, πιο βίαιη και πιο φιλόδοξη από τις προηγούμενες.
Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

Το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Euphoria κατέληξε σε μια από τις πιο βίαιες σκηνές της σειράς, με τον Nate του Τζέικομπ Ελόρντι να πληρώνει με αίμα τα χρέη του, τη νύχτα του γάμου του με την Cassie.
