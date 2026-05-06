Ο Τραμπ δίνει διορία μίας εβδομάδας στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι πλέον «πολύ πιθανή» μετά τις, όπως τις χαρακτήρισε, «πολύ καλές συνομιλίες» του τελευταίου 24ώρου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Ουάσινγκτον βλέπει θετικά σημάδια στις διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εξέλιξης.

«Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», είπε.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο ίδιο κλίμα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Fox News, όταν ρωτήθηκε για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μιας συμφωνίας, απάντησε λιτά: «Μία εβδομάδα», δείχνοντας ότι θεωρεί πως οι εξελίξεις μπορεί να είναι ταχείες.

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διάλογο και συμφωνία, σημειώνοντας πως οι συνομιλίες «κυλούν πολύ ομαλά», ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει αν μια πιθανή συμφωνία ανταποκρίνεται στα αμερικανικά κριτήρια.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως πυροβόλησαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο

Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως, ενώ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επικύρωση μίας συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πρώτης χώρας ανακοίνωσαν ότι πυροβόλησαν δεξαμενόπλοιο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στον Κόλπο του Ομάν, άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις προειδοποίησαν το πλοίο ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό, ωστόσο το πλήρωμα «δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της CENTCOM στο X, ένα αμερικανικό F/A-18 Super Hornet «αχρήστευσε το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου πυροβολώντας με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών».

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι το πλοίο «δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν».