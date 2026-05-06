Eurovision 2026 - Κύπρος: Η πρώτη πρόβα της Antigoni - Έγινε με «απόλυτη επιτυχία»

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, και η Κύπρος έκανε ήδη το πρώτο της βήμα πάνω στη σκηνή της Βιέννης, δίνοντας το στίγμα της φετινής της συμμετοχής.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της κυπριακής αποστολής με την Antigoni στη σκηνή της Eurovision 2026, στο πλαίσιο των επίσημων δοκιμών του διαγωνισμού.

Η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που ανέβηκαν στη σκηνή την τέταρτη ημέρα των προβών, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, κύλησε με απόλυτη επιτυχία.

Η πρόβα φαίνεται πως έδωσε ήδη μια πρώτη γεύση από το ύφος και την αισθητική που θα δούμε στον ημιτελικό, με την Antigoni να δείχνει απόλυτα προετοιμασμένη για τη μεγάλη στιγμή.

Eurovision 2026 - Κύπρος: Οι φωτογραφίες από την πρόβα της Antigoni

Σήμερα, οι διοργανωτές δημοσίευσαν τις πρώτες τρεις επίσημες φωτογραφίες από την εμφάνιση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή.

Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», ένα κομμάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται στους κύκλους της Eurovision για τον ρυθμό και τη δυναμική του.

Η ίδια ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στη σκηνή στον Β' Ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται και τις πρώτες εικόνες να έχουν ήδη κυκλοφορήσει, η κυπριακή συμμετοχή δείχνει να μπαίνει δυναμικά στη φετινή κούρσα, αφήνοντας υποσχέσεις για μια σκηνική παρουσία που θα τραβήξει τα βλέμματα.



