Harry Potter: Το HBO ανανέωσε από τώρα τη δεύτερη σεζόν - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Το HBO, σύμφωνα με το Variety, έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν της νέας τηλεοπτικής μεταφοράς του Harry Potter και «της Φιλοσοφικής Λίθου», πριν ακόμη προβληθεί η πρώτη.

Η πρώτη σεζόν της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2026, ενώ η δεύτερη, που θα βασίζεται στο βιβλίο Harry Potter, «η Κάμαρα με τα Μυστικά», θα ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το μακροπρόθεσμο σχέδιο του HBO να μεταφέρει και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε επτά τηλεοπτικές σεζόν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

HBO has officially greenlit Season 2 of its upcoming "Harry Potter" series, which will adapt "Chamber of Secrets."



• Season 2 will begin filming this fall.



Harry Potter: Τι δηλώνουν οι παραγωγοί της σειράς

Ο σεναριογράφος Τζον Μπράουν, που συμμετείχε στην πρώτη σεζόν, προήχθη σε «συν-επικεφαλής» της δεύτερης μαζί με τη Φραντσέσκα Γκάρντινερ, η οποία παραμένει επικεφαλής του πρότζεκτ.

«Καθώς οργανώναμε το πρόγραμμα παραγωγής ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη σεζόν μέχρι τα Χριστούγεννα και να επιστρέψουμε στα γυρίσματα για τη δεύτερη το φθινόπωρο, έγινε σαφές ότι χρειαζόμασταν έναν co-showrunner για να διατηρήσουμε τη δυναμική μας», ανέφερε η Γκάρντινερ σε δήλωσή της.

Ο Μπράουν δήλωσε από την πλευρά του πως είναι «ενθουσιασμένος» που θα συνεργαστεί μαζί της, προσθέτοντας: «Ήταν χαρά μου να γράψω για τη “Φιλοσοφική Λίθο” και ευχαριστώ το HBO και τη Φραντσέσκα για την εμπιστοσύνη. Τελικά, ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να λάβεις την πρόσκλησή σου για το Χόγκουαρτς».

Ως προς την πλοκή, η πρώτη σεζόν, με τίτλο «Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος», θα ακολουθεί τον 11χρονο Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, από τη στιγμή που λαμβάνει το γράμμα εισαγωγής του στη Σχολή Μαγείας και Μαγείας του Χόγκουαρτς.

Παράλληλα με την ανακάλυψη του κόσμου της μαγείας, ο Χάρι θα έρθει αντιμέτωπος και με έναν επικίνδυνο εχθρό από το παρελθόν του.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο σκηνοθέτης Μαρκ Μάιλοντ, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, οι Νιλ Μπλερ και Ρουθ Κένλεϊ-Λετς της Brontë Film and TV, καθώς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν της Heyday Films.

Με πληροφορίες από Variety