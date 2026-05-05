Emily in Paris: Αυτό θα είναι το πρόγραμμα των γυρισμάτων στη Μύκονο

Η σειρά «Emily in Paris» ετοιμάζεται να «μετακομίσει» στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή της ετοιμάζει γυρίσματα στη Μύκονο.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο και το νησί των Ανέμων μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Buongiorno», τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες.

Μάλιστα ήδη οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Emily in Paris: Αναλυτικά το πρόγραμμα των γυρισμάτων στο νησί

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως την πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, την περιοχή της «Μικρής Βενετίας» στην Αλευκάντρα, αλλά και κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.