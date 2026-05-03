Eurovision 2026: Δημοσιεύτηκαν οι εικόνες από την πρώτη πρόβα του Akyla

Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto» που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Akyla στην σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου.

Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto» που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Στην σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas για την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, το Σάββατο 2 Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια.

Eurovision 2026: Η πρώτη πρόβα του Akyla:

Eurovision 2026: Πότε η δεύτερη πρόβα του Akyla

Ο Akylas, στην σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).

Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες)

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

