Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Έρχεται νέα σειρά-ντοκιμαντέρ βασισμένη σε ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις

Μια νέα docuseries για την πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκεται στα σκαριά, βασισμένη σε πέντε ώρες ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων που αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό.

Η σειρά, με προσωρινό τίτλο «Νταϊάνα: Η αλήθεια που δεν ακούστηκε ποτέ (Diana: The Unheard Truth)», αποτελείται από τρία επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου 2027, ημερομηνία που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εταιρείες Love Monday TV και 53 Degrees Global, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφηκαν το 1991 από τον στενό φίλο της Νταϊάνα, Δρ. Τζέιμς Κόλθαρστ.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τι περιλαμβάνουν οι ηχογραφήσεις

Οι κασέτες αυτές φέρεται να απομακρύνθηκαν μυστικά από το Παλάτι του Κένσινγκτον και να παραδόθηκαν στον συγγραφέα Andrew Morton, ο οποίος τις αξιοποίησε για τη βιογραφία «Diana: Her True Story», ένα βιβλίο που σημάδεψε την εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τον θάνατό της, λιγότερο από μία ώρα από αυτό το υλικό έχει ακουστεί μέχρι σήμερα δημόσια. Πλέον, η Love Monday TV εξασφάλισε πλήρη πρόσβαση στο αρχείο, σε συνεργασία με τον Morton και τον Κόλθαρστ, οι οποίοι συμμετέχουν και στη σειρά, μαζί με τον εκδότη Μάικλ Ο’Μάρα.

Στα επεισόδια, οι τρεις άνδρες επιστρέφουν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το βιβλίο, αναφερόμενοι στους κινδύνους που ανέλαβε η Νταϊάνα και στην έντονη πίεση που δέχθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν προσωπικές αφηγήσεις της Νταϊάνα για τη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια, εκτιμήσεις για το μέλλον του τότε πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα, αλλά και τις δικές της φιλοδοξίες για μια πιο ανεξάρτητη ζωή, μακριά από το Παλάτι.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ποιοι συμμετέχουν στη σειρά

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης πρόσωπα από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον της, όπως η παλιά της συμμαθήτρια Ντελίσα Νίνταμ, κάνοντας την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, ο κομμωτής Σαμ ΜακΝάιτ, η αστρολόγος Πένι Θόρντον, ο χορευτής Γουέιν Σλιπ, ο πρώην σωματοφύλακας Κεν Γουάρφ, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασιλικής οικογένειας Ντίκι Άρμπιτερ, ο φωτογράφος Κεντ Γκάβιν και ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Ρίτσαρντ Κέι.

Τη θέση της αρχισυντάκτριας της σειράς έχει η Σόφι Τοντ, με την Έμιλι Χιρστ στην παραγωγή και τον Τζάστιν Φραμ ως διευθυντή φωτογραφίας.

Η χρηματοδότηση του project προέρχεται από τις εταιρείες Rainmaker Films και Plymouth Films.

Με πληροφορίες από Variety

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο λόγος που το δαχτυλίδι των αρραβώνων της έσπασε παράδοση αιώνων της βασιλικής οικογένειας