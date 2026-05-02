Eurovision 2026 - Akylas: Με επιτυχία η πρώτη τεχνική πρόβα - Τι περιλαμβάνει

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Σάββατο (2/5) η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla ενόψει του α' ημιτελικού της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Stadthalle, στη Βιέννη.

O Akylas ερμήνευσε -στο περιθώριο της πρώτης πρόβας- το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, και σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Eurovision 2026 - Akylas: Πότε είναι η επόμενη πρόβα

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Tη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Eurovision 2026 - Akylas: Το μήνυμα της αδελφής του πριν τον διαγωνισμό

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, η αδελφή του Akyla, Ελένη Καλανίδου-Ακριτίδου μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σχετικά με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη στην Eurovision.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από εκεί και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν... Μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

«Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Πάντα ήταν μέσα στην ενέργεια, πάντα σε όλες τις παραστάσεις, οτιδήποτε, θα ήταν, πάντα ήθελε να έχει κάποιο ρόλο. Και γενικά ήταν μέσα στην ενέργεια. Γενικά τραγουδούσε, η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Lady Gaga, από μικρός. Είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της. Αλλά και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται» πρόσθεσε.

«Και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, το θυμάται πολύ έντονα. Από μικρός ήθελε να μπει σε αυτό το χώρο, από μικρός το ονειρευόταν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Και η μητέρα του, ο πατέρας του, κι εγώ η ίδια, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Είμαστε δίπλα του και είμαστε κοντά του» τόνισε η Ελένη.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας μια θέση για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.