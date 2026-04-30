Η Amazon θέλει να ξαναβάλει την οικογένεια Trump στο πλατό του The Apprentice

Πρώτα ήρθε το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump. Τώρα η Amazon φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του The Apprentice, του reality που έκανε τον Donald Trump τηλεοπτικό σταρ πολύ πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στελέχη της Amazon έχουν κάνει εσωτερικές συζητήσεις για ένα πιθανό reboot του The Apprentice, με ένα όνομα να ξεχωρίζει για την παρουσίαση: τον Donald Trump Jr., τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Amazon δεν έχει προσεγγίσει την οικογένεια Trump. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε πάντως στην εφημερίδα ότι, μετά την εξαγορά της MGM, έχουν γίνει «προκαταρκτικές εσωτερικές συζητήσεις» για το μέλλον του The Apprentice ως τηλεοπτικού τίτλου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η σειρά δεν βρίσκεται σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης και ότι δεν έχει επιλεγεί παρουσιαστής.

Το The Apprentice προβλήθηκε αρχικά από το NBC και υπήρξε ένα από τα προγράμματα που διαμόρφωσαν την αμερικανική τηλεόραση των 00s. Στο κέντρο του βρισκόταν ο Donald Trump, ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του ως αυστηρό, αλάνθαστο και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματία. Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούσαν μια θέση στον οργανισμό του, ενώ η φράση «You’re fired» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά συνθήματα της εποχής.

Το ενδιαφέρον της Amazon, όμως, δεν αφορά μόνο την επιστροφή ενός παλιού reality. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, οι συζητήσεις για το The Apprentice εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να αναπτύξει περιεχόμενο που θα μπορούσε να απευθυνθεί στον Trump και στη βάση των συντηρητικών υποστηρικτών του.

Η ίδια εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Amazon συμφώνησε να πληρώσει 40 εκατ. δολάρια για τη διανομή του Melania, του ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ στις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητείας του Trump. Σύμφωνα με το WSJ, το ποσό ήταν σχεδόν τριπλάσιο από την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά, ενώ το μερίδιο της Melania Trump φέρεται να ξεπερνά το 70%.

Η Amazon είχε ήδη διαθέσει στο Prime Video επεισόδια του αρχικού The Apprentice τον Μάρτιο του 2025, μετά την επιστροφή του Trump στην εξουσία. Η εταιρεία είχε αποκτήσει τον κατάλογο της σειράς μέσα από την εξαγορά της MGM το 2022.

Το The Apprentice δεν ήταν ποτέ απλώς ένα reality. Ήταν το τηλεοπτικό εργαστήριο όπου ο Trump έμαθε να μετατρέπει την εξουσία σε εικόνα: την ατάκα, την απειλή, τη σκηνοθετημένη ταπείνωση, την απόλυση ως θέαμα. Ήταν επίσης το πρόγραμμα μέσα από το οποίο εκατομμύρια τηλεθεατές γνώρισαν έναν κατασκευασμένο μύθο επιτυχίας, πολύ πριν οι έρευνες για τα οικονομικά του και την επιχειρηματική του διαδρομή αρχίσουν να αποδομούν αυτή την εικόνα.

Γι’ αυτό και ένα πιθανό reboot με τον Donald Trump Jr. δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη επιστροφή παλιού format. Θα ήταν η συνέχεια μιας πολύ συγκεκριμένης τηλεοπτικής κληρονομιάς: ο Trumpισμός ως οικογενειακό brand, ως περιεχόμενο, ως νοσταλγία και ως προϊόν πλατφόρμας.

Το ρεπορτάζ του WSJ τοποθετεί τις συζητήσεις και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της Amazon με τη δεύτερη κυβέρνηση Trump. Ο Jeff Bezos, εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, έχει αναπτύξει στενότερες σχέσεις με τον Trump στη δεύτερη θητεία του. Η Amazon συνεισέφερε 1 εκατ. δολάρια στην ορκωμοσία του 2025, ενώ ο Bezos παρέστη στην τελετή και σε σχετικές εκδηλώσεις. Πριν από τις εκλογές, ο ίδιος είχε μπλοκάρει την προγραμματισμένη στήριξη της Washington Post στην Kamala Harris, μια κίνηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή επιστροφή του The Apprentice μοιάζει λιγότερο με απλή τηλεοπτική νοσταλγία και περισσότερο με ακόμη ένα επεισόδιο στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της οικογένειας Trump από το οικοσύστημα της μεγάλης τεχνολογίας. Εκεί όπου η πλατφόρμα, η πολιτική εξουσία, το κοινό και οι συμφωνίες δεν κινούνται ποτέ πολύ μακριά το ένα από το άλλο.

Με στοιχεία από Wall Street Journal, Entertainment Weekly.