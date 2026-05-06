O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους

The LiFO team
Αξιωματούχοι του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) μπλόκαραν τους τελευταίους μήνες τη δημοσίευση αρκετών μελετών που υποστήριζαν την ασφάλεια ευρέως χρησιμοποιούμενων εμβολίων κατά της Covid-19 και του έρπητα ζωστήρα.

Οι μελέτες, που κόστισαν εκατομμύρια δολάρια από δημόσιους πόρους, πραγματοποιήθηκαν από επιστήμονες της υπηρεσίας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων για να εξετάσουν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι οι σοβαρές παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Τον Οκτώβριο, οι επιστήμονες έλαβαν εντολή να αποσύρουν δύο μελέτες για τα εμβόλια Covid-19, οι οποίες είχαν ήδη γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε ιατρικά περιοδικά.

Τον Φεβρουάριο, ανώτατοι αξιωματούχοι του FDA δεν ενέκριναν την υποβολή περιλήψεων μελετών για το Shingrix - εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα - σε μεγάλο συνέδριο για την ασφάλεια φαρμάκων.

Η απόσυρση αυτών των μελετών αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα της κυβέρνησης Τραμπ στην προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης στα εμβόλια. Έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη νέων εμβολίων, έχει δημοσιοποιήσει μη επαληθευμένες πληροφορίες που σπέρνουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, ενώ έχει εμποδίσει και άλλες δημοσιεύσεις που υποστήριζαν την ασφάλειά τους.

Η απάντηση του αμερικανικού υπουργείου Υγείας

Όταν ρωτήθηκε για την απόσυρση των μελετών ασφάλειας των εμβολίων Covid, ο Άντριου Νίξον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ανέφερε σε email:

«Οι μελέτες αποσύρθηκαν επειδή οι συγγραφείς κατέληξαν σε γενικά συμπεράσματα που δεν υποστηρίζονταν από τα υποκείμενα δεδομένα. Ο FDA ενήργησε για να προστατεύσει την ακεραιότητα της επιστημονικής του διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι κάθε εργασία που συνδέεται με την υπηρεσία πληροί τα υψηλά της πρότυπα.»

Για τη μελέτη σχετικά με το Shingrix, η οποία έδειξε ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό, είπε: «Ο σχεδιασμός αυτής της μελέτης ήταν εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της υπηρεσίας.»

Δεν απάντησε, ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με τη μελέτη ασφάλειας του Shingrix, η οποία κατέληγε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις έρευνες αυτές δεν έφτασαν ποτέ στον επίτροπο του FDA, Dr. Marty Makary, ούτε στον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Επικεφαλής του γραφείου εμβολίων του FDA εκείνη την περίοδο ήταν ο Dr. Vinay Prasad, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την υπηρεσία και δεν απάντησε σε αίτημα των New York Times για σχόλιο.

Τον περασμένο Ιούνιο, το γραφείο του κ. Κένεντι ζήτησε από υπαλλήλους του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) να διαγράψουν από τον ιστότοπο του οργανισμού μια περίληψη 17 σελίδων που υποστήριζε την ασφάλεια του thimerosal, μιας πρόσθετης ουσίας που έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από τα εμβόλια εδώ και 25 χρόνια.

Σε αναρτήσεις που δημοσίευσε τον Αύγουστο σε έναν ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κένεντι ζήτησε από ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό να «ανακαλέσει αμέσως» μια εκτενή δανική μελέτη η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα άλατα αλουμινίου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στα εμβόλια, είναι ασφαλή.

Η δρ Κριστίν Λέιν, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Annals of Internal Medicine, δήλωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Υγείας δεν επικοινώνησε απευθείας με το περιοδικό ζητώντας την ανάκληση της μελέτης, η οποία τελικά δεν ανακλήθηκε.

Με πληροφορίες από New York Times

