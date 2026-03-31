Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολείων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε ποιες περιοχές της Αττικής θα είναι κλειστά τα σχολεία

Νωρίτερα η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να λειτουργήσουν κανονικά αύριο το πρωί όλα τα σχολεία της Αττικής, με τα νυχτερινά σχολεία να παραμείνουν κλειστά, καθώς τις βραδινές ώρες αναμένεται κορύφωση των ακραίων φαινομένων.

Όμως η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ανατράπηκε εν μέρει από λήψη τοπικών αποφάσεων, καθώς οι Δήμοι Μαρκοπούλου και Σαρωνικού έλαβαν απόφαση για κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1η καθώς και την Πέμπτη 2 Απριλίου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που αναμένονται από την κακοκαιρία.

Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες αλλά και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και λήφθηκε για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχα, κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, με απόφαση του δημάρχου.

Κλειστά σχολεία στο Νότιο Αιγαίο

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, καθώς και των παιδικών σταθμών, σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων Προσχολικής Αγωγής και των Ειδικών Σχολείων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κακοκαιρία Erminio: Ποια σχολεία κλείνουν αύριο στην Αττική